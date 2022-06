A Plague Tale Requiem : gameplay, date de sortie... Vers un nouveau chef d'œuvre ?

Nos régions ont du talent, et Asobo Studio aussi. Le studio bordelais nous a présenté récemment A Plague Tale : Requiem à travers dix minutes de gameplay, et on s'attend une nouvelle fois à un petit bijou.

[Mis à jour le 24 juin 2022 à 11h03] A Plague Tale n'est pas la franchise la plus célèbre de l'histoire du jeu vidéo, mais elle résonne probablement déjà à vos oreilles. Avec son premier volet, A Plague Tale : Innocence, considéré comme l'un des chefs d'œuvre récents du jeu vidéo et maintes fois récompensé pour son incroyable scénario, son gameplay intensément immersif et sa superbe bande originale, Asobo Studio a prouvé qu'il méritait sa place dans la cour des grands. Et Focus Entertainment l'a très bien compris en réengrangeant la machine pour un second épisode. C'est de cette suite, A Plague Tale : Requiem, qu'il est question aujourd'hui. Présentée à travers 10 minutes de gameplay, la future sortie a mis les choses à plat, montrant une qualité graphique à couper le souffle et un gameplay à en arracher des accoudoirs. Ajoutez à cela l'annonce d'une date de sortie officielle, et vous aurez le petit scoop de cette fin de mois de juin.

Si vous n'avez jamais eu en main Plague Tale Innocence, il y a de quoi se demander en quoi le jeu consiste exactement. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui fait la part belle à l'infiltration, porté par un scénario dramatique tournant autour de la quête d'Amicia et de son frère Hugo, en plein cœur de la France du quatorzième siècle. Or le Moyen Âge c'est pas toujours très rose, c'est même plutôt noir au quatorzième siècle, au beau milieu de la pire épidémie de peste de l'histoire de l'Humanité et au paroxysme de la Guerre de Cent Ans. Autant vous dire que le contexte a de quoi vous tenir en haleine. D'autant plus qu'Amicia et Hugo sont poursuivis par l'Inquisition qui croit ce-dernier responsable de l'épidémie en raison de son étrange maladie qui lui offre aussi des capacités surnaturelles.

Dans ce second volet, on retrouve nos personnages bien loin de la Guyenne du premier opus, plus près des côtes méditerranéennes dans "de nouvelles régions loin au sud, où une île aux deux montagnes appelle". Bien entendu, Requiem continue sur sa lancée en appliquant la même recette, exploration, infiltration, rats et larmes, le tout dans des environnements photoréalistes à couper le souffle. Requiem proposera également des mécaniques inédites, comme la possibilité de contrôler les rats ou de voir à travers les murs que l'on a pu apercevoir dans la présentation de gameplay. On s'attend aussi évidemment à un chef d'œuvre côté écriture et scénario, et à une reconstitution historique digne des plus grands Assassin's Creed.

Trailer

A Plague Tale : Requiem arrivera sur les étalages le 18 octobre 2022, Asobo Studio a confirmé la date de sortie exacte lors de sa présentation en juin. On sait aussi que le jeu sera disponible uniquement sur consoles next-gen et PC, avec une sortie sur PC, PS5, Xbox Series X|S et sur Nintendo Switch via Cloud. En attendant, on garde un œil attentif du côté d'Asobo Studio, et sur cette sortie qui pourrait bien faire pas mal de bruit. Sachez aussi que le jeu propose une édition collector qu'il sera possible de précommander dès aujourd'hui sur la page suivante pour 189,99 €.