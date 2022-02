Où trouver les armes légendaires dans Horizon Forbidden West ?

Horizon Forbidden West est un monde riche et vaste, où vous aurez l'occasion de trouver de nombreux objets pour faciliter votre quête. Parmi les objets recherchés, on retrouve les armes légendaires, qui peuvent vous donner un sérieux avantage en combat.

Il est normal de se poser assez souvent la même question quand on lance un nouveau jeu en open-world : comment équiper mon personnage de la meilleure manière possible. Et Horizon Forbidden West ne fait pas exception. Les aventures d'Aloy l'emportent dans des contrées aussi mystérieuses que dangereuses dans cet excellente suite déjà saluée par la presse internationale. Afin qu'elle puisse se munir du meilleur équipement possible, il faut parfois savoir où regarder et à qui parler. Particulièrement pour les armes, dont il existe neuf exemplaires uniques que sont les armes légendaires. Si vous aussi vous souhaitez partir en quête de ces outils des plus meurtriers, nous vous avons préparé une petite liste qui pourra vous aiguiller sans effort.

Le Retour de l'Ancêtre est un gantelet du déchiqueteur légendaire que l'on peut obtenir après avoir collecté les neufs Ornements. Ces derniers se trouvent relativement facilement, en complétant les quêtes de Ruines de Reliques auprès de Stemmur. Une fois les 9 Ornements obtenus, retournez voir Stemmur et il vous débloquera sa cache secrète, comprenant, entre autres, le Retour de l'Ancêtre.

La Forge Explosive est un lance-carreaux légendaire que vous pourrez retrouver en vente dans l'Arène de la Gueule de l'Arène. Pour l'obtenir, il vous faudra avoir au préalable obtenu 80 médailles grâce aux défis de l'Arène. Si vous n'avez pas encore débloqué l'Arène, sachez que vous pourrez l'ouvrir après avoir complété la quête principale "le Kulrut".

L'Ombre du Cherche-Mort est probablement le meilleur arc de chasseur du jeu. Il offre de très bonnes statistiques ainsi que des dégâts électriques, et se place sans problème comme un incontournable du jeu. Il se débloque lui aussi grâce à 80 médailles après avoir complété des défis de l'Arène à la Gueule de l'Arène.

Le Fléau du Soleil est lui aussi un arc de chasseur légendaire, qui propose des dégâts assez conséquents surtout au niveau des dégâts élémentaires. Il est un excellent choix même comparé à l'Ombre du Cherche-Mort, et se trouve après avoir complété les cinq missions des Camps de Rebelles.

On continue dans les arcs, cette fois-ci du côté des arc de guerriers, avec le Fléau des Carjas. Il s'agit du seul arc de guerrier légendaire du jeu, et vous pourrez l'obtenir en complétant les Courses disséminées un peu partout sur la carte. Bien évidemment, il vous faudra terminer ces courses à la meilleure position possible pour pouvoir obtenir le Fléau des Carjas.

Pour clore le chapitre des arcs légendaires dans Horizon Forbidden West, on trouve la Chute de la Forge, qui est un Arc de précision légendaire aux propriétés particulières, notamment grâce à ses dégâts de plasma. La Chute de la Forge peut lui aussi s'obtenir auprès de la Maîtresse des primes dans l'Arène de la Gueule de l'Arène. Il vous coûtera 80 médailles de l'Arène comme ses compères légendaires de la boutique.

La Fierté de Bricoleuse est le seul lance-câble légendaire du jeu. Il offre des dégâts explosifs et de forts dégâts d'impact et est un excellent choix pour contrôler les déplacements de vos ennemis. Il s'obtient après avoir complété les quatre Zones de Chasse que l'on peut retrouver dans le jeu : les Monts Abrupts, la Zone des Couards, Mélopée et Tracepluie. Parlez à chaque fois au Gardien de la Zone de chasse et obtenez la meilleure médaille pour vous voir offrir la Fierté de Bricoleuse.

Si vous êtes plutôt fronde qu'arc, sachez que vous pouvez obtenir une fronde explosive légendaire sous la forme des Ailes des Dix. Les Ailes des Dix offrent des dégâts explosifs et collants. Pour l'obtenir, vous devrez vous rendre dans la ville du Bosquet de la Mémoire, non loin de l'Arène. Parlez à Untalla qui vous emmènera récupérer des boîtes noires. Une fois les quêtes d'Untalla terminées, vous pourrez obtenir les Ailes des Dix.

L'assassin céleste est le seul et unique lance-pics légendaire du jeu. Il offre d'excellents dégâts de feu et des dégâts explosifs. Pour le récupérer, vous devrez d'abord obtenir la quête l'Entaille dans le Sable, qui s'obtient vers la fin de la quête principale. Complétez l'Entaille dans le sable auprès de Yarra pour obtenir l'Assassin Céleste.