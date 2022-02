Comment attraper tous les Pokémon légendaires dans Pokémon Arceus ?

Attraper les monstres légendaires est une des quêtes les plus appréciées dans un jeu Pokémon. Légendes Pokémon Arceus ne fait pas exception et propose près d'une vingtaine de Pokémon légendaires à attraper. Voici comment les capturer.

Légendes Pokémon Arceus propose aux joueurs d'attraper un total de 18 Pokémon légendaires en jeu. Si la plupart n'apparaissent qu'après avoir fini le jeu (après les crédits de fin donc), certains sont trouvables dans le cœur de l'aventure et ne peuvent donc pas être ratés. C'est le cas de Dialga et Palkia, qui jouent un rôle important dans la fin du jeu. En revanche, il faudra attendre l'après générique pour voir Arceus, le Pokémon légendaire qui donne son titre au jeu. Dans ce guide, vous trouverez les emplacements de tous les Pokémon légendaires du jeu mais aussi leurs éventuelles méthodes de capture. Bonne chasse !

Vous pourrez capturer aussi bien Palkia que Dialga dans le cours de l'aventure Légendes Pokémon Arceus. En effet, ceux-ci font partie des clés du scénario du jeu et il vous sera possible de les attraper à la fin de l'histoire principale lors de votre passage au Temple de Sinnoh au sein du Contrefort Couronné. A ce stade, les personnages secondaires vous demanderont de choisir entre le Clan Diamant et le Clan Perle. N'ayez crainte, ce choix n'a pas de véritable impact, il détermine simplement lequel des deux Pokémon légendaires vous combattrez en premier (Dialga si vous choisissez le Clan Diamant et Palkia si vous choisissez le Clan Perle).

Tous deux apparaissent au niveau 65. Le premier des deux légendaires apparu doit être combattu et capturé. Le deuxième légendaire, sous sa forme originelle, doit être apaisé à l'aide de Boules Pacifiantes comme n'importe quel Pokémon monarque. Une fois ceci fait, vous le capturerez simplement avec l'Origine Ball qu'on vous aura donné quelques instants plus tôt. Félicitations, vous avez capturé vos premiers légendaires dans Pokémon Arceus !

A noter qu'il sera possible, dans la suite de l'aventure, de récupérer des objets permettant de changer la forme de votre Palkia ou Dialga. Le Globe Perlé vous est donné par Nacchara après un combat au Hameau Perle dans les Terres Immaculées. Le Globe Adamant vous est donné par Adamantin après un combat sur les rives du Lac Courage dans le Marais Carmin.

Les Pokémon gardiens des Lacs

Après la fin de l'aventure principale, rendez-vous au Hameau Oublié où Penséa vous donnera plusieurs nouvelles missions vous menant vers de nouveaux Pokémon légendaires. Parmi ces quêtes, la mission principale n°21 s'intitule "La plaque des lacs". Elle vous invite à capturer les trois Pokémon légendaires que sont Créhelf, Créfadet et Créfollet, que vous aviez déjà rencontrés précédemment dans l'aventure sans pouvoir les capturer. Voici où les capturer.

© Capture d'écran Linternaute

Créhelf : (Pokémon Psy - niveau 70) Il apparaît dans la grotte du Lac Savoir au sein des Terres Immaculées. Il n'y a pas de conditions à remplir pour le capturer, lancez simplement un de vos Pokémon à son encontre et capturez-le au bout du combat.

Créfadet : (Pokémon Psy - niveau 70) Créfadet apparaît dans la grotte du Lac Courage au sein du Marais Carmin. Il vous suffit d'envoyer un Pokémon en combat contre lui, de l'affaiblir et de le capturer.

Créfollet : (Pokémon Psy - niveau 70) Créfollet se trouve dans la grotte du Lac Vérité dans la région des Plaines Obsidiennes. Pas de prérequis avant capture, il faut simplement le combattre avec un Pokémon, l'affaiblir puis utiliser vos Pokéballs.

© Capture d'écran Linternaute

Après la fin de l'aventure principale, Penséa vous donnera plusieurs quêtes dont la mission principale n°22 intitulée "La plaque de l'Île Crache-Feu". Celle-ci vous mettra en quête du Pokémon volcanique Heatran. Direction la Côte Lazuli et plus particulièrement l'Île Crache-Feu (en haut à droite de la carte) pour y trouver Heatran (Pokémon Feu/Acier - Niveau 70). Protégé par un champ de force, celui-ci ne se laissera pas capturer ou combattre immédiatement. Il vous faudra simplement lui envoyer des boules de boue (un grand nombre est trouvable au sol dans la pièce) et le combattre dès qu'il baissera sa garde. Une fois affaibli, sa capture ne sera plus qu'une formalité !

© Capture d'écran Linternaute

Après les crédits de fin du jeu, Penséa vous donne plusieurs missions au Hameau Oublié. Parmi ces quêtes, la mission principale n°23 intitulée "La plaque de l'Arène de la Lune" vous encourage à capturer Cresselia (Pokémon Psy - Niveau 70). Il vous faudra vous rendre au sein de l'Arène de la Lune dans la région du Contrefort Couronné. Si vous avez du mal à vous approcher du Pokémon, c'est parce que les contrôles sont inversés autour de lui (pour avancer, il faudra donc baisser le stick vers le bas. Pour aller à gauche, inclinez le stick vers la droite... Et ainsi de suite). Une fois proche de Cresselia, provoquez le Pokémon en duel, affaiblissez-le et capturez-le !

© Capture d'écran Linternaute

Le colosse Regigigas est bien présent dans Légendes Pokémon Arceus. Il n'est cependant trouvable qu'après avoir vu les crédits de fin du jeu. Au Hameau Oublié, Penséa vous donne la mission principale n°24, intitulée "La plaque du Temple de Frimapic". C'est donc au Temple de Frimapic, au cœur des Terres Immaculées, que vous devez vous rendre. Sur place, vous pourrez descendre plus avant dans le temple et ainsi trouver Regigigas (Pokémon Normal - Niveau 70). Combattez-le, affaiblissez-le et capturez-le pour obtenir les plaques Roc et Fer qui vous aideront bien dans la suite de l'aventure.

Afin de pouvoir rencontrer Giratina, il vous faudra d'abord avoir collecté l'intégralité des 17 plaques de Légendes Pokémon Arceus. Celles-ci vous sont données petit à petit durant la quête principale du jeu puis lors des captures des légendaires Créhelf, Créfollet, Créfadet, Regigigas, Heatran et Cresselia. Une fois ceci fait, rendez-vous au Temple de Sinnoh dans le Contrefort Couronné avec Percupio où l'on vous donnera pour mission de capturer tous les Pokémon du jeu. Plus tard, une nouvelle mission secondaire vous sera donnée, la mission secondaire n°91 qui s'intitule simplement "A la recherche de Giratina". Pour trouver le Pokémon légendaire, rendez-vous sur la Côte Lazuli dans la Grotte du Retour (au Nord Ouest de la carte, en plein cœur du Chemin de la Source). Une fois sur place, déclenchez le combat contre Giratina et capturez le Pokémon.

Les Pokémon Avatars de Hisui

Boréas, Démétéros, Fulguris et Amovénus... Ces quatre Pokémon légendaires ne peuvent apparaître qu'une fois que vous aurez récupéré les 17 plaques disséminées dans le jeu puis terminé la séquence au Temple de Sinnoh avec Percupio. Une fois ceci fait, vous aurez désormais accès à la mission secondaire n°94 intitulées "Les avatars de Hisui". Cela vous permettra désormais de découvrir ces quatre monstres de légende dans des circonstances très particulières.

Boréas (Pokémon Vol - Niveau 70) apparaît dans les Terres Immaculées entre le Glacier Séracrawl et l'Etendue Polaire uniquement durant un blizzard. Vous pouvez tenter de manipuler le climat et ainsi faire apparaître un blizzard en vous reposant dans un bivouac jusqu'à la nuit. Vous devrez briser la barrière autour de Boréas en lui lançant des objets ou bien vos Pokémon. Attention, le Pokémon fuira mais poursuivez-le jusqu'à ce qu'il vous attaque. Vous pourrez ainsi le provoquer en duel et le capturer.

Démétéros (Pokémon Sol/Vol - Niveau 70) apparaît dans les Plaines Obsidiennes sur l'Île Rosa Rugosa. Contrairement à certains autres avatars de Hisui, il n'y a pas de conditions climatiques à remplir pour le trouver. Vous devrez cependant briser sa barrière en lui lançant des objets ou bien des Pokémon dessus. Il tentera de s'enfuir mais poursuivez-le jusqu'à ce qu'il se retourne. Provoquez-le ensuite en duel et capturez-le.

Fulguris (Pokémon Electrique/Vol - Niveau 70) apparaît dans la Côte Lazuli entre la Baie de la Sérénité, la Main du Sable et l'Arche Poissigrand uniquement durant un orage. Si besoin, vous pouvez tenter de manipuler le climat en vous reposant dans un bivouac jusqu'à la nuit. Une fois Fulguris apparu, brisez sa barrière en lui lançant des objets ou vos Pokémon dessus. Fulguris tentera de fuir mais poursuivez-le jusqu'à ce qu'il se retourne et vous attaque. Vous pourrez ensuite le combattre et le capturer.

Amovénus (Pokémon Fée/Vol - Niveau 70) n'apparaît qu'une fois que vous avez capturé Boréas, Fulguris et Démétéros et parlé à Penséa de vos découvertes à leur sujet. Elle vous parlera ensuite d'Amovénus qui apparaîtra désormais dans le Marais Carmin au sein de la zone du Marais Carlate. Comme Démétéros, Amovénus apparaît sans avoir à remplir de conditions climatiques particulières. A l'instar des trois autres avatars, il faudra briser sa barrière en lui lançant des objets ou des Pokémon dessus. Amovénus tentera de s'enfuir. Poursuivez-le jusqu'à ce qu'il se retourne pour vous attaquer. Ce sera votre signal pour l'attaquer et ainsi le capturer.

Dans Légendes Pokémon Arceus, il vous faudra longuement travailler avant d'attraper le monstre qui donne son titre au jeu. En effet, une fois les 17 plaques du jeu récupérées, rendez-vous au Temple de Sinnoh dans le Contrefort Couronné avec Percupio. On vous donnera ensuite la mission principale n°27 intitulées "Le Pokémon vénéré comme une divinité". Celle-ci consiste à capturer tous les Pokémon du jeu (à l'exception de Manaphy, Phione, Shaymin, Darkrai et Arceus, très logiquement). Si vous avez besoin d'aide pour remplir l'intégralité de votre Pokédex, vous pouvez vous diriger sur notre article spécial ci-dessous. Une fois tous les Pokémon capturés, vous pourrez retourner au Temple de Sinnoh pour invoquer Arceus. Il s'agit là d'un combat de type monarque. Il faudra donc apaiser Arceus avec des Boules Pacifiantes avant de pouvoir le capturer.

L'arche qu'il faut traverser (Main du Sable - Côte Lazuli) © Capture d'écran Linternaute

Une fois que vous aurez atteint le rang 5 du Pokédex et la Côte Lazuli, la mission secondaire n°66 ("La légende des mers") apparaîtra sur le tableau d'affichage. Celle-ci est une énigme assez complexe qui vous permettra de découvrir Manaphy et Phione. Pour cela, il faudra capturer trois Pokémon spécifiques : Mustébouée, Babimanta et enfin Qwilpik.

Vous trouverez Mustébouée sur les rives du Val Ferrache dans les Plaines Obsidiennes. Babimanta, de son côté, se trouve dans la Baie Sérénité sur la Côte Lazuli, tout comme Qwilfish que vous devrez faire évoluer. Qwilfish doit utiliser un total de 20 fois la capacité Multitoxik avec le Style Puissant. Ce n'est qu'après qu'il pourra évoluer en Qwilpik.

L'emplacement de la Grotte du Creux du Cap © Capture d'écran Linternaute

Une fois les trois Pokémon en poche, mettez-les tous dans votre équipe dans cet ordre-ci : Mustébouée, Babimanta puis Qwilpik. Rendez-vous ensuite à la Main du Sable sur la Côte Lazuli et traversez l'arche de pierre se trouvant dans la mer. Un cri de Manaphy retentira, signe que vous pourrez désormais le trouver. Rendez-vous désormais à la grotte du Creux du Cap légèrement au Nord-Ouest du Cap du Voile (voir carte ci-contre). Là-bas, vous y trouverez un Manaphy et trois Phiones. Brisez leur barrière à l'aide d'objets ou bien de Pokémon puis déclenchez le combat et capturer Manaphy et Phione !

© Capture d'écran Linternaute

Shaymin ne peut apparaître dans Légendes Pokémon Arceus que si vous possédez une sauvegarde de Pokémon Epée ou de Pokémon Bouclier dans votre console avec le même profil. Une fois le jeu terminé, la mission secondaire n°94 ("Exprimer sa gratitude") apparaît sur le tableau d'affichage. Elle vous permet de rencontrer Shaymin dans les Plaines Obsidiennes dans la zone du Champ Flora. En vous approchant d'un champ de fleurs mortes, une séquence de dialogues se déclenchera et vous pourrez ensuite combattre Shaymin, l'affaiblir et ensuite le capturer.

Pour avoir l'occasion de rencontrer Darkrai, vous devez impérativement avoir une sauvegarde de Pokémon Diamant Etincelant ou Pokémon Perle Scintillante sur votre console avec le même profil. Une fois le générique de fin du jeu passé, vous obtiendrez la mission secondaire n°93 intitulée "Un sombre cauchemar". Il s'agit de trouver et de capturer Darkrai (Pokémon Ténèbres - Niveau 70). Celui-ci se trouve sur le Contrefort Couronné dans une vallée encaissée située entre la Falaise Calade et la Source Reculée. Attention, on ne peut rencontrer Darkrai que de nuit. Une fois sur place, une courte scène cinématique a lieu et vous pouvez ensuite vous rapprocher de Darkrai pour le capturer. Vous aurez du mal à le capturer si vous ne le surprenez pas. Alors cachez-vous derrière des rochers pour mieux le surprendre et ainsi tenter de le capturer.