Pokémon Arceus : un vent de fraîcheur bienvenu, notre test complet

Sorti le 28 janvier, Légendes Pokémon Arceus promet un renouveau pour la saga Pokémon. Qu'en est-il manette en main ? Lisez notre test.

[Mis à jour le 11 février 2022 à 13h12] Une nouvelle année commence et un nouveau jeu Pokémon est de sortie. Légendes Pokémon : Arceus est disponible depuis le 28 janvier et fait déjà couler énormément d'encre. Attendu comme une brise de fraîcheur pour la franchise, Arceus a attisé les attentes et les convoitises de nombreux fans du phénomène japonais. En effet, ce nouveau jeu propose une formule foncièrement différente des jeux Pokémon sortis jusqu'à présent, proposant un tout nouveau style de gameplay là où les titres précédents étaient relativement figés. Mêlant exploration, action, crafting et combats Pokémon, Légendes Pokémon : Arceus avait tout pour redonner son éclat et son attractivité à l'univers Pokémon. On vous résume tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Initiée en 1996, la saga Pokémon est devenue une des licences les plus lucratives de l'Histoire si bien que son développeur, Game Freak, s'attelle sans relâche chaque année à la production d'une nouvelle mouture accompagnée d'une myriade de produits dérivés. Dans ce contexte, les jeux Pokémon ont quasi toujours répété la même formule, les mêmes systèmes sempiternellement remâchés avec, à chaque itération, quelques nouveautés plus ou moins bien senties.

Avec l'arrivée de la licence sur Nintendo Switch et Pokémon Epée et Bouclier, on sentait cependant bien la volonté de Game Freak de s'essayer à des portions plus ouvertes (les Terres Sauvages, pour ne pas les nommer) dans lesquelles on pouvait rencontrer les fameux monstres de poche en chair et en os en dehors des habituelles herbes hautes. Un coup d'essai intéressant malgré quelques accros techniques (des chutes de framerate notamment) qui laissait cependant espérer du nouveau pour la saga. Lorsque Légendes Pokémon : Arceus - un jeu dont la promesse semblait être d'arriver à une formule en monde ouvert assez similaire à Zelda Breath of the Wild - a été annoncé en 2021, tous les espoirs étaient permis. Sorti le 28 janvier 2022, Légendes Pokémon : Arceus tient-il ses promesses ?

Pokémon of the Wild ? C'est plus compliqué que ça

Précisons-le immédiatement, Légendes Pokémon : Arceus ne propose pas un seul et unique immense monde ouvert comme le désormais illustre Breath of the Wild auquel les joueurs mais aussi son matériel promotionnel l'ont allégrement comparé. Le jeu de Game Freak s'inspire de la formule du Zelda de 2017 et y ajoute ses propres limites. Découpé en six zones distinctes (un village et cinq régions de l'île d'Hisui), Légendes Pokémon : Arceus offre à ses joueurs la possibilité de se mouvoir dans des zones ouvertes de taille tout à fait respectable, bien plus grandes que les Terres Sauvages de Pokémon Epée et Bouclier mais, de fait, moins impressionnantes que le tour de force Breath of the Wild.

N'imaginez pas que les zones soient reliées les unes aux autres. Si vous souhaitez vous rendre de l'une à l'autre, il vous faudra systématiquement retourner au village de Rusti-Cité. Celui-ci sert de hub au jeu qui ne propose pas d'autres zones "urbaines" et s'intéresse beaucoup plus aux régions sauvages qu'il met à disposition au joueur transformé ici en explorateur dont l'objectif est de compléter le premier Pokédex de l'île d'Hisui, une région aux accents du Japon féodal dans laquelle les habitants sont le plus souvent terrifiés par les Pokémon.

© Game Freak / Pokémon Company / Nintendo

Le scénario de la quête principale change ainsi de l'habituel jeune dresseur en herbe qui souhaite devenir Maître de la Ligue Pokémon, étripant tous les autres dresseurs sur son passage à coup de monstres de poche. Dans sa quête, le joueur sera amené à travailler pour le Corps des Chercheurs qui lui donnera des missions toujours très similaires : se rendre dans une zone de l'île, y découvrir le Pokémon Monarque qui s'y trouve et le libérer de sa fureur. En dehors de cette structure répétitive, des dizaines de missions secondaires seront proposées au joueur, toute impliquant d'aller chercher des ressources ou un certain type de Pokémon pour tel ou tel habitant. Cela manque, à la longue, d'une certaine variété mais force est de constater que l'on se trouve toujours une bonne raison de retourner explorer les terres sauvages d'Hisui.

Celles-ci sont plutôt vastes et s'ouvrent de plus en plus à mesure que la quête principale progresse. Le joueur débloquera en effet des montures Pokémon qui lui permettront d'explorer des zones jusqu'ici inatteignables à pied. Ces zones en forme de cinq mini-mondes ouverts offrent au joueur la possibilité de découvrir de nombreux Pokémon errer dans les plaines, cours d'eau, montagnes et autres forêts qui constituent leurs habitats. Lors de ses excursions, le joueur pourra capturer ou combattre ces Pokémon dont les conditions et lieux d'apparition font évidemment partie du charme de la découverte. On y récoltera de nombreuses ressources nécessaires à la fabrication d'objets, cruciaux pour l'aventure. Le système de récolte de ressources et de fabrication, s'il est agréable et nouveau pour la licence, est alourdi par la sacoche du joueur qui est systématiquement pleine au bout de quelques minutes d'exploration. Il est possible d'augmenter sa taille moyennant Pokédollars mais cela reste malgré tout pénible d'avoir toujours besoin de faire le vide.

Au final, on se trouve toujours quelque chose à faire dans les régions sauvages de Légendes Pokémon : Arceus, que.l'on parcourra de long en large pendant des heures en quête de nouveaux monstres. L'ambiance du jeu, servie par son cycle jour-nuit, son fond sonore et des musiques toujours agréables (mais plus rares que dans les autres jeux de la licence), rend Pokémon Arceus souvent reposant et il n'est pas rare d'y passer plusieurs heures sans s'en rendre compte. A ce propos, la durée de vie du jeu est au rendez-vous. Avec trente heures de jeu sous la ceinture, nous avons à peine terminer la quête principale sans nous presser et le Pokédex d'Hisui est loin d'être rempli !

Une technique en dessous des attentes

Malgré toute la qualité de ces cinq zones en monde ouvert qui prouvent que Game Freak a progressé entre Pokémon Epée et Bouclier, tout n'est pas parfait dans Légendes Pokémon : Arceus, loin de là. En effet, c'est sur l'aspect technique que le jeu pêche le plus sur Nintendo Switch. On note par exemple un clipping systématique sur tout ce qui n'est pas proche du joueur. Globalement, le jeu souffre d'une véritable impression de vide dès que notre regard s'éloigne un peu de la proximité immédiate du dresseur. Au loin, les textures des décors sont très carrées et les animations des Pokémon sont saccadées au point de l'image par image quand le monstre se trouve très loin de notre avatar. De près, dans les cinématiques du jeu, certaines textures des personnages paraissent floues.

Plus gênant, les Pokémon vivant dans les zones ouvertes du jeu sont toujours attachés aux mêmes animations. Ils se déplacent, crient de temps en temps et parfois dorment sur place. Ils n'interagissent ni entre eux, ni avec les éléments de décor. En clair, tout ce petit monde ne fait pas très vivant et, au-delà d'améliorations visuelles évidentes, c'est probablement sur cet aspect-là que Game Freak doit le plus progresser pour rendre une potentielle nouvelle mouture de Légendes Pokémon encore plus agréable à parcourir. Quoi qu'il en soit, le jeu est tout à fait fluide, ce qui était loin d'être le cas dans les Terres Sauvages d'Epée et Bouclier en 2019. Notons que ces considérations techniques, en dessous ce que l'on peut attendre d'une licence aussi lucrative, n'enlèvent cependant rien au plaisir de jeu dont le gameplay a été grandement bousculé.

Un système de capture repensé

Légendes Pokémon : Arceus remet le principe de capture de monstres et de collectionnite au cœur du jeu et s'intéresse moins aux combats face à des dresseurs, finalement très rares dans le jeu. Ici, il est question de remplir le Pokédex d'Hisui et d'y compléter les entrées dédiées à chacun des Pokémon. Le journal contient de nombreuses tâches à remplir pour en apprendre plus sur les monstres de poche. Elles vont de la simple capture de spécimens à des combats remportés à des tâches plus spécifiques : trouver des Pokémon de taille variée, battre des Pokémon Barons, les voir utiliser telle Attaque ou tel style de combat… La page de Pokédex se remplit au fur et à mesure que les tâches sont accomplies. Ici, on en apprendra plus sur les lieux côtoyés par ledit Pokémon. Là, on découvrira quel type d'aliment il préfère pour pouvoir mieux le capturer… Au bout de dix tâches remplies, la page de Pokédex est complète et vous pouvez passer à une autre page si le coeur vous en dit. Notez d'ailleurs que Game Freak a fait de ces mini-quêtes, très simples à remplir, le cœur de son jeu puisqu'il s'agit d'un des moyens les plus basiques de gagner des Pokédollars mais aussi et surtout de monter de rang, sorte d'échelle de hiérarchie dans le Corps des Chercheurs. Plus votre rang est élevé, plus les Pokémon de niveau élevé vous obéissent. Cela remplace le système précédent des Badges, les habituelles arènes ayant disparu de Légendes Pokémon : Arceus. Quand on vous disait que Game Freak avait bousculé sa formule !

En ce qui concerne le Pokédex, celui-ci est assez peu garni. On compte en effet 242 Pokémon au total, un chiffre assez bas, surtout lorsqu'on le compare aux 493 présents dans Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante sortis en novembre dernier et, à plus forte raison, aux 900 monstres déjà existants dans l'univers de la saga. On se consolera cependant par l'apparition de quelques formes régionales spécifiques (17 au total) dont les double types nous surprendront parfois beaucoup (on pense au Caninos Feu-Roche ou encore au Typhlosion Feu-Spectre). De même, quelques nouvelles évolutions font ici leur apparition, mais on ne saurait se contenter d'aussi peu.

Le studio a par ailleurs tout fait pour assurer une expérience de capture rapide. La plupart des Pokémon peuvent être capturés d'un simple lancer de Pokéball. Un bonus est apporté à un dresseur qui ne s'est pas fait repérer. Il faudra parfois étudier le comportement du Pokémon recherché pour éviter d'être vu. Les monstres ont différents penchants : certains fuient lorsqu'ils vous voient, d'autres se jettent sur vous. C'est d'ailleurs le dresseur qu'ils attaquent et pas vos Pokémon. Au bout de quelques coups (que vous pouvez esquivez d'une roulade bien sentie, encore une nouveauté), le joueur est mis hors jeu et retourne au campement le plus proche, délesté de quelques objets. Rassurez-vous, d'autres joueurs pourront décider de vous renvoyer ces objets perdus s'ils les trouvent dans leur partie et ainsi gagner de précieux Points de Bonnes Actions, monnayés contre des items fort intéressants.

L'interface utilisateur a été grandement remaniée et permet de passer un minimum de temps dans les menus du jeu. Vous souhaitez changer de type de Pokéball pour capturer un Pokémon ? C'est possible sans passer par le menu. Vous voulez changer de Pokémon à envoyer contre un autre dans les terres sauvages ? Idem. On gagne ainsi en rythme. Le joueur sera cependant toujours obligé de retourner dans les menus pour fabriquer d'autres objets et surtout ranger sa sacoche bien trop petite (oui, on y revient, mais c'est franchement infernal).

© Game Freak / Pokémon Company / Nintendo

Traditionnellement, les jeux Pokémon sont assez simples d'utilisation. Une croix directionnelle ou un stick analogique et grosso modo deux boutons pour confirmer ou infirmer un choix. Légendes Pokémon : Arceus, de par sa volonté de modifier les habitudes, impose un système de jeu un peu plus complexe dont il faudra apprivoiser les diverses manipulations. Certains mêmes boutons étant utilisés pour différentes actions, il nous est plusieurs fois arrivé d'achever un Pokémon en combat alors qu'on souhaitait simplement le capturer avec une Pokéball après l'avoir affaibli.

Autre changement de taille, Légendes Pokémon : Arceus n'est pas vendu dans un duo commercial comme les autres jeux canoniques de la licence. Il est donc tout à fait possible de capturer l'intégralité du Pokédex sans l'aide d'un quelconque échange (grâce à l'achat d'objets moyennant des Points de Bonnes Actions). Si les échanges en ligne et en local sont tout à fait possible, ils ne sont pas du tout nécessaires. D'une manière générale, les fonctionnalités en ligne sont très limitées : on ne retrouve que les échanges entre joueurs et les apparitions d'objets perdus par les joueurs pour récupérer des Points de Bonnes Actions.

Vent de fraîcheur sur les combats de Pokémon

Les amateurs des RPG de la licence Pokémon sont habitués à ces longues séquences où les combats dresseur contre dresseur s'enchaînent entre deux phases de dialogues pour faire progresser l'histoire du jeu. Légendes Pokémon : Arceus rompt avec cette tradition. En effet, il y a très peu de combats entre dresseurs disséminés dans l'aventure. Un développement logique étant donné que, dans le monde dépeint par Pokémon Arceus, les habitants d'Hisui ne sont pas encore vraiment liés aux monstres de poche.

La réduction substantielle du nombre de combats entre dresseurs ne veut cependant pas dire que ceux-ci n'ont pas leur intérêt. D'une part, on notera que ceux-ci ne sont pas toujours évidents et pourront souvent surprendre le joueur trop peu méfiant. D'autre part, le jeu offre la possibilité de vivre des combats seul contre deux Pokémon voire même trois Pokémon. Ces combats déséquilibrés sont, de façon inhérente, plus complexes à négocier et il faudra donc faire bien attention.

L'apparition des Pokémon Barons, sorte de monstres boostés aux hormones, donne également dans la nouveauté. Ceux-ci se déplacent dans les zones sauvages et sont reconnaissables à leur taille mais aussi leur terrifiants yeux rouges. Au bout de quelques rencontres, le joueur apprendra à respecter les Barons, puissants et dotés de capacités souvent étonnantes pour leur espèce. Etant donné qu'ils sont de niveau plus élevés que les autres Pokémon de la zone, les vaincre ou les capturer donnent évidemment beaucoup d'expérience. La quête principale met également en scène des Pokémon dits Monarques qui, eux aussi, sont puissants mais doivent d'abord être affaiblis à coup de boules tranquillisantes jetées par le joueur dans des phases d'esquive assez répétitives et, avouons-le, peu intéressantes.

D'une manière générale, Game Freak a une nouvelle fois un peu mieux dynamisé les séquences de combats dans Légendes Pokémon : Arceus. Les animations des Pokémon y sont plus travaillées. Le joueur a également la possibilité de se mouvoir autour de la bataille pour profiter du spectacle. Mais ce n'est pas tout, le jeu apporte également des nouveautés dans l'habituel schéma tour-par-tour de Pokémon.

Une liste d'ordre d'action apparaît en haut à droite de l'écran de combat et permet de savoir quel Pokémon va attaquer ensuite, selon la vitesse des monstres en lice. Combiné à l'émergence de deux nouveaux styles de combat (Rapide et Puissant), ce système apporte une nouvelle dimension aux phases de combat. En effet, moyennant plus de points de puissance, un Pokémon peut utiliser le style Rapide et avoir une chance d'attaquer deux fois de suite contre des dégâts un peu moins élevés ou le style Puissant pour faire plus de dégâts mais donner ensuite l'initiative au Pokémon adverse. Si cela peut paraître un gimmick inutile, on finit par l'utiliser de plus en plus, avec stratégie. Certains effets de combat ont également été modifiés (Somnolence et Gel) et toutes les altérations d'état prennent fin dès que le combat est terminé afin d'éviter d'avoir à utiliser sans arrêt des objets de soin d'état.

Le nombre réduits de combats contre les dresseurs pourraient inquiéter les amateurs qui apprécient entraîner leurs Pokémon jusqu'à des niveaux élevés. Sachez que ce n'est pas vraiment un souci puisque Légendes Pokémon : Arceus est assez généreux dans son attribution des points d'expérience. Tous les Pokémon de l'équipe récupèrent de l'expérience à chaque combat contre un Pokémon sauvage et à chaque capture, ce qui permet de ne pas trop s'inquiéter pour le niveau de son équipe.

© Game Freak / Pokémon Company / Nintendo

Alors, on saute le pas ?

Au bout du compte, que penser de Légendes Pokémon : Arceus ? Avec sa batterie de nouveaux systèmes, le dernier né du studio Game Freak montre enfin la volonté d'essayer de véritables nouvelles choses. Après 26 ans d'existence, la saga ouvre enfin la porte à des modifications substantielles qui résonneront chez certains et sans doute moins chez d'autres. Le jeu s'adresse plutôt à vous si vous aimez capturer des Pokémon, les collectionner et ainsi remplir le Pokédex. De même, il est plutôt pour vous si vous avez toujours rêvé d'un jeu Pokémon plus ouvert. Enfin, si vous appeliez de vos vœux des changements pour cette licence assez ronronnante, c'est sans doute le moment de voir ce que Game Freak a tenté de plus ambitieux depuis bien longtemps. En revanche, si vous faites partie de ces joueurs pour qui l'aspect visuel d'un jeu est primordial dans votre appréciation de celui-ci, Légendes Pokémon : Arceus vous laissera probablement sur le carreau.

On ne peut cependant pas réduire Légendes Pokémon : Arceus à sa dimension technique qui, on le confirmera sans mal, n'est pas au niveau qu'on l'espérerait surtout lorsque les trailers et présentations citaient allégrement l'illustre exemple qu'est Zelda Breath of the Wild. Pour autant, peut-on se priver de s'essayer à cette nouvelle mouture quand Game Freak y fait souffler un tel vent de fraîcheur ? Si c'est la direction que la licence doit prendre à l'avenir tout en l'améliorant, nous ne bouderons pas notre plaisir, loin de là ! Et, malgré notre trentaine d'heures de jeu, il est probable que nous continuions à y jouer encore longtemps. D'ailleurs, il nous reste encore de nombreux monstres à attraper. L'aventure reprend !

Test par Thomas Mendelssohn

Le mercredi 26 janvier, les premières critiques des revues spécialisées sont tombées sur Pokémon Arceus. Le jeu reçoit un accueil plutôt positive dans l'ensemble, cumulant un score de 86/100 sur Metacritic. Les journalistes et critiques saluent l'initiative de ce titre issu des studios de GameFreak, proposant une formule foncièrement différente de la recette habituelle (et figée) des jeux Pokémon. Un succès limité par certains défauts, notamment côté technique. Si l'on cite GamesRadar+ : "Arceus est une approche rafraîchissante de la formule Pokémon, épurant le jeu pour se concentrer sur nos familières créatures avec brio. Il est néanmoins limités par ses graphismes." C'est aussi l'avis de nos confrères de Gamekult qui lui attribuent 6/10 : "La réalisation d'Arceus n'aide certainement pas. On doit faire face à un clipping ravageur faisant apparaître sous nos yeux arbres et créatures par paquets de dix." Mais le webjournal enchaîne : "Le nouveau système de combat bien plus musclé apporte un peu plus d'exotisme dans une licence jusqu'ici plutôt conservatrice." Les critiques saluent l'ambition de ce titre qui est empli de bonnes idées, malheureusement pénalisées par une réalisation parfois maladroite, étonnant pour un titre chaperonné par la toute puissante The Pokémon Company. Néanmoins, les jeux Pokémon semblent avancer dans le bon sens.

C'est l'avis de The Telegraph. Le journal outre-manche ne tarit pas d'éloge sur Arceus, lui attribuant pas moins de 100/100. Le journal décrit le jeu comme : "En s'affranchissant du manuel et en innovant grandement, Game Freak a créé le meilleur titre Pokémon depuis un bon bout de temps." Avis un peu plus mitigé pour Millenium, qui lui offre tout de même un très honorable 85/100 : "Arceus n'est clairement pas le titre que l'on avait espéré, mais il vaut vraiment le détour. Il est important de noter que les graphismes dépassés gâchent grandement l'exploration et que les combats contre les Monarches sont inintéressant au possible. Et pourtant, c'est une révolution pour la franchise. On peut féliciter son gameplay addictif et ses mécaniques innovantes." Il est vrai que les attentes étaient très hautes pour ce jeu dont les trailers ont volontairement ou non rappelé Breath of The Wild. Beaucoup ont espéré qu'Arceus apporte autant à sa franchise que l'a fait le dernier Zelda pour la sienne. Or, Arceus semble manquer la marque, notamment en raison de ses côtés techniques largement dépassés. Il constitue cependant un pas dans la bonne direction pour la franchise, et marque peut être les premières heures des open-world Pokémon.

Un nouveau trailer et de nouvelles informations sur Pokémon Arceus ont été dévoilés le 28 septembre 2021, ce semi open-world nous permettra de vivre notre aventure en tant que l'un des premiers dresseurs de la région de Sinnoh, en nous offrant des zones à explorer et des Pokémon à capturer. Mais ce n'est pas tout, le monde de Sinnoh regorge de mystères et comprend aussi son lot de défis. Parmi eux, on retrouve les Pokémon nobles, des versions légendaires de certains Pokémon, qu'il faudra dompter en appliquant des baumes faits avec leur nourriture favorite dans des combats en temps réel. Un challenge de taille pour nos dresseurs en herbe !

L'action de Pokémon Arceus se déroule dans la région de Sinnoh, ici appelée par son ancien nom Hisui, où de nombreux joueurs aventureux pourront progresser en capturant des Pokémon de plus en plus rares. L'histoire se déroule bien avant les évènements de Pokémon Diamant et Perle, dans un monde où les concepts de Ligues Pokémon et de dresseurs sont inexistants. Vous incarnez l'un des membres de l'expédition Galaxy, qui a pour base le village de Jubili. Vous y rencontrerez les membres des trois corps de l'expédition et différents personnages, et intégrerez le corps d’Études, afin d'élaborer le premier Pokédex.

Votre personnage participera à la création du premier Pokédex en arpentant les paysages sauvages de Sinnoh peuplés de nombreux Pokémon sauvages. Le joueur aura pour cela besoin d'un camp à partir duquel il pourra planifier ses expéditions en achetant ou en fabriquant des objets. Lors de vos excursions, vous pourrez découvrir plusieurs biomes différents, peuplés de Pokémon aux caractéristiques particulières, avec lesquels il sera possible d'interagir. On a aussi pu apercevoir quelques Pokémon qui serviront de moyens de locomotion, sur terre, dans les airs et sur les flots, et des Pokémon agressifs qu'il faudra éviter ou combattre lors de combats transitionnant du direct au tour par tour lorsqu'on lance une Pokéball. Grande nouveauté, la possibilité de modifier les modes d'attaque de votre Pokémon lors des combats, en transitionnant d'un mode Force à un mode Agilité, influant en temps réel sur ses statistiques et ses compétences.

Par ailleurs, le jeu qui avait en premier lieu un petit peu déçu par la qualité graphique de son premier trailer, a bénéficié de textures améliorées, du moins c'est ce que laisse supposer ce nouveau trailer qui nous a présenté un monde riche et coloré qui n'a pas à rougir d'une comparaison éventuelle avec Breath of the Wild. Montagnes, déserts, plaines, ruines... Tout y est pour créer une ambiance particulière et favoriser des phases d'exploration riches. De quoi convaincre les derniers hésitants à se lancer dans l'aventure.

Legendes Pokemon Arceus SWITCH Amazon 60,99 € 44,99 € Voir

Fnac 44,97 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Rakuten 52,00 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Légendes Pokémon Arceus est sorti partout dans le monde le 28 janvier 2022. Le jeu est disponible en magasins, chez les e-commerçants habituels mais aussi sur le Nintendo eShop.