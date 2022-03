Où trouver les armures légendaires dans Horizon Forbidden West ?

Horizon Forbidden West nous offre des heures d'une aventure intense dans son monde dystopique unique. Et comme tout bon RPG d'action qui se respecte, il propose à Aloy de nombreuses manières de s'équiper. Fleuron des accessoires, les armures légendaires, dont nous vous expliquons tout.

Aloy est une aventurière intrépide et attachante, explorant le vaste monde paléo-futuristique d'Horizon, mêlant sociétés humaines primitives et faune robotique terrifiante. Et l'Ouest Interdit est une région remplie de secrets, d'armes et d'équipements en tout genre que le joueur peut trouver, acheter ou débloquer à travers toute une série d'activités plus immersives les unes que les autres. En bref, un action RPG des plus réussis, offrant l'opportunité au joueur de forger son aventure selon son style de jeu préféré, dans la quête permanente de trouver les meilleurs équipements possibles. Parmi ces derniers, les six armures légendaires sont le Graal ultime de l'aventure, et nous vous aidons à les dénicher.

Vainqueure Tenakht

L'un des lieux centraux du monde Horizon Forbidden West est l'Arène du Bosquet de la Mémoire. Située dans la ville principale du jeu, cet endroit vous offre l'opportunité de réaliser des défis dans le but de récupérer des médailles . Ces défis consistent à vaincre des machines dans un temps imparti, plus le temps est court, plus la récompense est grande. Vous pourrez récupérer l'armure légendaire Vainqueure Tenakht auprès du marchand de l'Arène contre 50 médailles. Elle vous offre de gros bonus offensifs et défensifs lorsque votre personnage est bas en points de vie.

Traqueuse Carja d'élite

Obtenue elle aussi contre 50 médailles auprès du marchand de l'Arène, l'armure Traqueuse Carja d'élite offre de nombreux bonus à l'utilisation de pièges. Elle augmente le nombre de pièges que l'on peut porter, réduit leur coup de fabrication et optimise leur efficacité.

Guerrière Nora Foudroyante

C'est l'une des meilleures armures du jeu, et on peut elle aussi l'obtenir auprès du marchand de l'Arène contre 50 médailles. Elle permet au joueur d'obtenir d'excellents montants de concentration et d'endurance, et une très bonne régénération. Elle favorise grandement les adeptes de l'arc et des armes principales, permettant d'obtenir de très bons dégâts à distance sur les cibles les plus coriaces. Un excellent choix dans toutes les situations.

L'Artificière Oseram

L'Artificière Oseram est une armure légère, offrant d'excellents bonus pour le combat au corps à corps. Elle est très adaptée aux styles de gameplay très offensifs contre les ennemis humains, bien que combattre des machines au corps à corps puisse poser certaines difficultés. Pour l'obtenir, il suffit de compléter tous les Contrats de Récupération des différents ferrailleurs du jeu. Chaque ferrailleur vous offrira 4 ou 5 contrats vous emmenant à la recherche de pièces de machines particulières qu'il faut récupérer sur différents ennemis. Une fois les quatre ferrailleurs satisfaits, retournez voir le premier ferrailleur pour récupérer l'Artificière Oseram.

L'Hivernale Otaru

Pour obtenir l'Hivernale Otaru, il vous faudra vous rendre chez le tailleur du Marais de Marépine. En échange de pièces rares, le tailleur vous offrira l'armure Hivernale Otaru contre 2000 éclats de métal, un circulateur de Frappe Défense et un cœur de Vulpivol Suprême. Cette armure se spécialise dans la discrétion, idéale pour les adeptes d'infiltration et de piratages. Elle rend le joueur plus discret et offre des bonus aux bombes fumigènes.

La Tacticienne Tenakht

Votre ami le tailleur du Marais de Marépine vous offre aussi l'opportunité d'acheter l'armure Tacticienne Tenakht, coûtant 2000 éclats de métal, un circulateur de Gueule d'Orage et un cœur de Rampant suprême. Cette armure légendaire permet au joueur d'augmenter ses piratages, offrant de nombreux bonus à la santé et aux dégâts des machines piratées, d'augmenter la durée des piratages. Elle permet aussi d'augmenter les dégâts d'Aloy quand elle est sur une machine.