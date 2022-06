"PS5 : la console est disponible aujourd'hui, les drops en direct"

Entre les soldes d'été et les nombreux réassorts de la console, il n'a jamais été aussi facile de se procurer une Playstation 5. La console est disponible, on vous explique où la trouver.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 10h39] La Playstation 5 est un objet extrêmement demandé cela ne fait aucun doute. Depuis sa sortie en décembre 2020, la "next-gen" selon Sony est restée en rupture de stock permanente, condamnant des acheteurs et des fans à patienter jusqu'à d'éventuels réassorts. Dix-huit mois plus tard, la PS5 est de plus en plus présente sur les sites des revendeurs, présentée seule ou en packs comprenant la console, des accessoires et des jeux. En cette période de soldes d'été 2022, on la retrouve régulièrement chez différents marchands, et, afin de vous aider à la dénicher le plus vite possible pour contrer une grande concurrence chez les acheteurs, voici notre fil de suivi en direct des drops de la journée.

Le Suivi des stocks du jeudi 30 Juin en direct

10h04 : Un pack toujours disponible chez la Fnac (ajoutez là à votre liste d'envies puis à votre panier depuis votre liste d'envies)

Un pack toujours disponible chez la (ajoutez là à votre liste d'envies puis à votre panier depuis votre liste d'envies) 07h00: La PS5 est disponible en vente d'occasion et neuve chez Rakuten au prix fort (voir ci-dessous), il faudra attendre pour d'autres réassorts.

Sony PlayStation 5 Édition Standard + Horizon Forbidden West Neuf à partir de 778,89 € Occasion à partir de 635,00 € Rakuten 778,89 € Voir

Amazon 819,99 € Voir Rakuten 778,89 € 635,00 € Voir

Où trouver une PS5 en boutique ?

Si vous ne parvenez pas à acheter une console Playstation 5 sur le web, sachez qu'il est toujours possible d'en trouver une en boutique. La console de Sony apparaît parfois chez les revendeurs français, comme la Fnac et Micromania récemment, sous la forme de packs officiels Sony. Depuis la sortie du pack Horizon Forbidden West PS5, des exemplaires de la console sont apparus en boutique. Des réassorts plus discrets que ceux sur les sites de e-commerce, et donc parfois possibles à trouver pourvu de faire preuve d'un peu de chance. Dernièrement, c'est à la Fnac qu'on a eu vent de stocks présents en magasin.

Outre les vendeurs high-tech traditionnels chez lesquels trouver ponctuellement des réassorts de Playstation 5, il existe un autre vendeur qui organise des ventes sur liste mensuelles. Il s'agit de Sony, qui tente d'endiguer les problèmes d'approvisionnement de sa toute dernière console. Le constructeur japonais a mis en place un système de liste d'attente, et organise régulièrement des ventes privées pour certains des inscrits sur ces listes. Pour y participer, vous devrez posséder un compte Playstation Network et vous inscrire sur la liste présentée dans le lien ci-dessus. Il vous faudra ensuite attendre un email de Sony pour vous inviter à la vente privée dont nous vous informerons la date dans cet article.

Où acheter une PS5 d'occasion ?

Sachez également qu'il est toujours possible de trouver des Playstation 5 à la revente. Les rares chanceux qui ont eu l'occasion de mettre la main sur la console ont parfaitement compris sa valeur réelle sur le marché, et n'hésitent pas à la revendre à un prix supérieur à son prix de base. Vous retrouverez des offres de ce type sur le site de Rakuten. Le revendeur français propose des consoles à des prix relativement raisonnables, comptez tout de même environ 650 à 750 € pour une version digitale (contre 399,99 € en boutique). Un achat qui reste donc réservé aux clients les plus motivés, et des offres à surveiller.

Pourquoi la Playstation 5 est-elle en rupture de stock ?

C'est une question qui mérité réponse. Pourquoi sommes-nous passé en quelques années d'un marché complètement normal à une console qui est devenue un oiseau rare ? Les réponses sont multiples, et commencent en 2020 avec le début de la pandémie de coronavirus. Les usines de production de puces électroniques et de métaux semiconducteurs d'Asie du Sud-Est ont été durement touchées par les restrictions sanitaires, et commencent à peine aujourd'hui à retrouver un rythme de production normal. Ajoutez à cela les tensions politiques récentes entre la Russie, la Chine et le monde occidental, vous obtiendrez une situation loin d'être idéale pour les vendeurs de consoles.

Les ruptures de stock de PS5, c'est jusqu'à quand ?

Maintenant que nous avons mis le doigt sur l'origine de l'état du marché des consoles de salon, on ne peut que se poser la question suivante : la fin des ruptures de stock, c'est pour quand ? Et bien la réponse n'est pas moins sinistre que l'état du marché. Alors que l'on annonçait il y a quelques mois que 2023 serait l'année de la salvation pour la Playstation 5, la guerre en Ukraine a fortement repoussé ces estimations. Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, a annoncé que son entreprise ne tablait pas sur un retour à la normale avant 2024. Une annonce qui concerne les consoles de salon, mais aussi le marché de l'automobile et des cartes graphiques.