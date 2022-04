Stock PS5 : retour la console en stock chez Amazon et Géant Casino

La Playstation 5 fait toujours de nombreux envieux et se place comme l'un des objets les plus prisés depuis sa sortie il y a bientôt un an et demi. Mais elle est de retour en stock en ce mois d'avril ! Découvrez où la trouver.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 15h41] Drôle de situation pour les fans des consoles Sony. Depuis la sortie de la Playstation 5 en novembre 2020, la console est en permanence en rupture de stock chez les revendeurs français et européens. Depuis, un nouveau marché s'est créé, basé autour des réassorts ponctuels de la console sur les différents sites et en magasin. Les règles ont changé, il faut maintenant se tenir informé en temps réel des éventuels retours en stock, afin de réagir au plus vite pour se saisir de l'un des rares exemplaires disponibles. Un achat autrement plus complexe qu'un simple tour dans un magasin, mais qui ne rend pas impossible l'achat de la toute dernière console de Sony pour autant. Pour vous aider dans votre quête, nous vous détaillons en direct les éventuels réassorts sur les sites français et européens, pour que vous puissiez réagir au plus vite en cas de réassort de la console.

Les stocks du mercredi 27 avril

15h30 : CDiscount propose la console en packs

10h51 : La console disponible chez Micromania dans les prochaines minutes

10h20 : On retrouve la console chez Géant Casino ce mercredi !

10h00 : La console est disponible chez Amazon

Bien entendu il y a toujours un facteur chance quand vous souhaitez valider votre panier. L'affluence sur les sites est grande et l'offre limitée. Mais il existe quelques combines pour augmenter vos chances d'obtenir la console. Sur Amazon par exemple, les ventes sont réservées aux membres Amazon Prime. Aussi, n'hésitez pas à ajouter la console à votre liste d'envie avant de l'ajouter à votre panier depuis cette liste particulière sur les sites d'Amazon ou de la Fnac par exemple. Aussi, créez-vous un compte sur les sites les plus susceptibles de proposer la console pour l'acheter dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, ne perdez pas espoir, les réassorts de la console se multiplient ces derniers jours.

On la retrouve aussi chez Micromania ce jour. Le revendeur français propose la console seule ou en packs, une information qui n'a pas échappé à la moitié de la France puisque le site fait déjà état de nombreuses files d'attente. Mais pas de panique, un peu de patience et une petite dose de chance vous permettront de triompher sans aucun problème. N'hésitez pas, comme mentionné dans le paragraphe ci-dessus, à ajouter la console dans votre liste d'envies, cela vous permettra d'éviter la forte affluence sur la page web dédiée à la console lors du réassort, que l'on sait imminent.