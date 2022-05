Stock PS5 : la console disponible chez Amazon ce mercredi

Console Sony PlayStation 5 Edition Standard

Pas de PS5 jusqu'en 2024 ?

Le mois de mai démarre avec une mauvaise nouvelle que l'on peut retrouver dans un article de CNBC. Dans une récente interview avec Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, le journal a posé la question qui fâche, et a demandé une durée estimée de la la pénurie de semiconducteurs qui pénalise grandement les marchés de l'informatique, des consoles de salon et de l'automobile. La réponse n'est pas très rassurante : "Nous pensons que la pénurie globale de semiconducteurs va s'étendre à 2024, malgré nos estimations précédentes (2023), car les pénuries frappent désormais les équipements et certaines lignes de production vont être durement sous pression." Une information de mauvaise augure pour le marché des consoles de salon et des cartes graphiques.