Stock PS5 : les stocks de ce mardi en direct

Bien que le mois de mai soit un peu particulier pour les acheteurs de PS5, avec des stocks extrêmement limités, il est toujours possible de dénicher la console. Et traditionnellement, l'action se déroule le mardi et le mercredi matin.

[Mis à jour le 10 mai 2022 à 09h50] Nous sommes en mai, il fait beau et il fait chaud et quoi de mieux que de chercher à obtenir un PS5 pour passer cette fin de printemps enfermé à éviter les coups de soleil ? Pas grand chose en effet. Encore beaucoup de français tentent de mettre la main sur la tristement célèbre console de Sony, qui est devenue presque un objet de collection depuis sa sortie en 2020. Depuis la console se fait rare, victime de la pénurie de semiconducteurs qui frappe le marché des puces électroniques. Une situation qui devrait durer jusqu'en 2024, selon les estimations moroses de l'entreprise Intel. Mais il n'est pas impossible de mettre la main sur la précieuse console next-gen, c'est pourquoi on vous détaille l'évolution de ses stocks en direct.

Le Suivi des stocks du mardi 10 mai en direct

09h44 : La PS5 est disponible chez Intermarché !

La PS5 est disponible chez ! 07h00 : Pour l'instant, aucune nouvelle d'un réassort n'a encore frappé la planète PS5 ce lundi.

La PS5 est de retour ! On la retrouve ce mardi en pack limités chez Intermarché. La marque de grande distribution offre à ses clients l'opportunité de précommander la console avant de venir la récupérer en magasin. Si vous n'avez pas eu la chance de vous procurer la console, pas de panique, elle pourrait bien revenir dans la journée chez Micromania, Amazon ou la Fnac. Il vous suffit de rester connectés pour vous tenir au courant d'éventuels réassorts sur cette page. Aussi, n'hésitez pas à aller consulter nos conseils d'achat sur cet article, ils pourraient vous servir à gagner quelques précieuses minutes dans votre achat.

Comment acheter une PS5 en 2022 ?

Après un mois riche en stock pour la console de Sony, les réassorts se ralentissent, mis à par quelques exemplaires mis en vente par Auchan ce lundi . Mais la situation est de bonne augure pour les acheteurs potentiels de la Playstation 5, qui voient se multiplier les "drops" de la console. Si vous souhaitez vous préparer efficacement pour les prochains réassorts (qui auront lieu probablement dès ce mardi matin), vous pouvez toujours consulter les différentes astuces, techniques et conseils d'achat sur notre article ci-dessous :

Pas de PS5 jusqu'en 2024 ?

Le mois de mai démarre avec une mauvaise nouvelle que l'on peut retrouver dans un article de CNBC. Dans une récente interview avec Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, le journal a posé la question qui fâche, et a demandé une durée estimée de la la pénurie de semiconducteurs qui pénalise grandement les marchés de l'informatique, des consoles de salon et de l'automobile. La réponse n'est pas très rassurante : "Nous pensons que la pénurie globale de semiconducteurs va s'étendre à 2024, malgré nos estimations précédentes (2023), car les pénuries frappent désormais les équipements et certaines lignes de production vont être durement sous pression." Une information de mauvaise augure pour le marché des consoles de salon et des cartes graphiques.