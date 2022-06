Call of Duty Modern Warfare 2 : date de sortie, gameplay, précommandes... Toutes les infos

COD MODERN WARFARE 2. Activision reste fidèle au poste en nous proposant son habituel Call of Duty annuel. Modern Warfare 2 arrive en octobre prochain, le temps pour nous de tout vous résumer à son sujet.

[Mis à jour le 27 juin 2022 à 14h10] Malgré une saison estivale du jeu vidéo qui a du faire sans le salon de l'E3, les gameuses et les gamers du monde entier ont eu de quoi cultiver leur impatience ces deux dernières semaines. Parmi les plus grosses annonces de la Summer Game Fest 2022, l'évènement remplaçant allégrement l'E3, on a pu apercevoir les premières images de Call of Duty : Modern Warfare 2. La licence d'Activision qui n'est plus à présenter s'offre une nouvelle sortie annuelle avec cet épisode développé par Infinity Ward, qui s'inscrit directement dans la lignée du Modern Warfare de 2019 (et pas celui de 2007). Une sortie qui sera aussi accompagnée du Battle Royale Warzone 2.0, et d'un mode tactique sur lequel on ne sait pour l'instant que peu de choses. Date de sortie, précommandes, gameplay et trailers, on vous résume tout ce qu'il faut savoir sur Call of Duty : Modern Warfare 2.

Le gameplay de COD Modern Warfare 2

Si l'on se penche un peu plus sur ces images, difficile de ne pas se rappeler la campagne intense et révolutionnaire de Call of Duty Modern Warfare (2019). Un assaut militaire en haute mer a de quoi impressionner, malgré le fait que le jeu colle toujours à son moteur graphique depuis trois ans. On retrouve quelques innovations notamment au niveau de la physique des objets sur l'eau, mais ces images nous assurent plutôt un Call of Duty solide plus que révolutionnaire. On fêtera aussi bien évidemment le retour du Capitaine Price et de ses collègues dans cette campagne musclée tournée autour des enjeux du monde moderne.

Le trailer de Modern Warfare 2

Modern Warfare 2 c'est quoi ?

C'est donc le studio américain Infinity Ward qui est aux commandes du développement de cette prochaine sortie. Une nouvelle assez rassurante quand on considère son pedigree en termes de jeux Call of Duty. On lui doit des épisodes très populaires comme Modern Warfare (2007) et Modern Warfare 2 (2009), mais aussi Modern Warfare (2019) et prochainement Modern Warfare 2 (2022-2023). La preuve d'une capacité indéniable à fournir d'excellents FPS à défaut de leur trouver des noms originaux. Modern Warfare 2 sera bien entendu l'occasion de retrouver les opérateurs les plus populaires du premier volet, le Capitaine Price, Ghost et tutti quanti, que l'on pourra bien sûr apercevoir dans son nouveau mode Battle Royale, Warzone 2. C'est d'ailleurs Warzone 2 qui est au centre des attentions en ce moment puisque l'insider et journaliste Tom Henderson a relayé des premiers croquis de la carte du prochain Battle Royale.

Si vous souhaitez observer la carte de Warzone 2, n'hésitez pas à consulter l'article original de Tom Henderson :

Here's what the new Warzone 2 map looks like, including where all the POIs are located! :)



Exclusive via @TryHardGuides https://t.co/hY9yODdszy — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 25, 2022

Modern Warfare 2 a enfin une date de sortie officielle ! Elle est fixée pour le 28 octobre prochain. Une nouvelle fois, jeu sortira sur les deux générations de consoles, et sur PC. On le retrouvera donc bien sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une bonne nouvelle pour tout ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'acheter l'une des rares consoles next-gen en rayon, une moins bonne pour les progrès techniques du jeu. Ces derniers risquent d'être assez limités, ralentis par une génération de console plus ancienne et aux capacités réduites face à leurs contreparties next-gen. Un choix justifié pour Activision qui ne peut pas se permettre de mettre de côté l'immense masse de joueurs PS4 et Xbox One.

Où précommander Call of Duty Modern Warfare 2 sur PS5 ?

Précommandez Call of Duty Modern : Warfare 2 dès aujourd'hui pour profiter de différents avantages au moment de la sortie du jeu. Cette année, Call of Duty : Modern Warfare 2 sera proposé en 2 version, la version Standard qui comprend le jeu et l'accès à la bêta ouverte (quelques jours en avance sur consoles Playstation), et la version Vault qui possède tous les avantages de la version Standard, plus le passe de combat de la première saison du jeu, 50 niveaux, des cosmétiques et des opérateurs. Vous retrouverez l'édition Vault pour 99,99 € sur le site officiel de Call of Duty Modern Warfare 2.

Call of Duty Modern Warfare II PS5 Neuf à partir de 69,90 € Leclerc 69,90 € Voir

Rakuten 76,99 € Voir

Amazon 79,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Où précommander Call of Duty : Modern Warfare 2 sur Xbox ?

Call Of Duty Modern Warfare II XBOX SERIES X Neuf à partir de 76,99 € Rakuten 76,99 € Voir

Amazon 79,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Leclerc 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Nous sommes actuellement dans un période de transition entre deux générations de consoles, et Call of Duty Modern Warfare 2 compte bien intégrer ce fait dans son offre. C'est pourquoi vous pourrez retrouver différentes versions du jeu, dont certaines qui sont des packs cross-génération. Ces jeux sont donc compatibles avec les deux générations de console, tout comme l'offre ci-dessus pour les consoles Xbox One et Xbox Series. Vous retrouverez les packs cross-génération à 79,99 €, c'est à dire au même prix que les jeux PS5 et Xbox Series.