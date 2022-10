Call of Duty Modern Warfare 2 : le jeu en vaut-il le coup ? Ce que dit la presse

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2. L'une des plus populaires licences du monde du jeu vidéo nous présente son petit dernier en cette fin de mois d'octobre. Une sortie évènement qui semble en mériter le statut.

[Mis à jour le 28 octobre 2022 à 17h47] Call of Duty est un monument du jeu vidéo c'est indéniable. Que l'on soit fan ou non, la licence de jeux de tir d'Activision est probablement l'une des plus grosses franchises de l'histoire en termes de popularité et de revenu. Il faut dire qu'Activision sait comment optimiser sa première source de chiffre d'affaire et d'attention en se basant sur un système de sorties annuelles qui a malheureusement ses défauts. En effet, pour les joueurs, un jeu par an peu sembler assez redondant, justifiant une exigence assez élevée au niveau du contenu de chacun des Call of Duty annuel. Or, ces deux dernières années, Call of Duty a perdu de la vitesse après Cold War et Vanguard qui ont peiné à satisfaire les joueurs et la critique, poussifs par leurs innovations techniques et leur contenu. Une situation compliquée pour le studio américain qui subit des regards accusateurs totalement justifiés. Mais cette année, la donne change, puisqu'il s'agit pour Call of Duty : Modern Warfare 2 de s'inscrire dans le succès de son apprécié aîné Modern Warfare (2019). Cette nouvelle sortie est-elle à la hauteur des attentes des fans et de la presse ? Son contenu en vaut-il le coup et le coût ? La réponse ci-dessous.

Pour l'instant, les notes globales de Call of Duty : Modern Warfare 2 sont assez limitées en nombre. Les reviews ne sont pas encore toutes sorties et les seuls avis sur le jeu concernent pour l'instant sa campagne solo. Rappelez-vous, la campagne solo du Modern Warfare de 2019 était à la fois impressionnante de technique et prenante (parfois bouleversante), et a posé la barre assez haut avant l'avènement de sa suite trois années plus tard. Dans cette catégorie, il semblerait que Modern Warfare 2 convainque sans pour autant faire des étincelles, en témoigne la note de JVC qui lui attribue 16/20 : "Trois ans après un solo mémorable, Call of Duty Modern Warfare 2 signe une aventure plus consensuelle mais toujours très solide. Pas de problème, vous aurez ici votre lot de scènes impressionnantes (portée par une technique / un design son de haute volée) avec des lieux et des situations variés, sans oublier un gameplay super efficace. Le seul truc, c'est que cet épisode aime montrer qu'il aurait pu être meilleur, proposant de nouvelles mécaniques de jeu, sitôt introduites, sitôt oubliées. En ressort une expérience assez morcelée, au rythme un peu cabossé, mais généreuse et bien réalisée. De quoi ravir les fans d'action, c'est sûr !" Retrouvez leur critique complète à cette adresse.

Chez Numerama, c'est aussi un avis plus partagé qui accompagne le mode campagne, relevant généralement les même points et saluant l'intrigue avec la note de 7/10 : "Qu'attendre du mode solo d'un Call of Duty ? Rien d'autre que du grand spectacle. Et force est de reconnaître que Modern Warfare II assure de bout en bout. Visuellement solide, le FPS développé par Infinity Ward ressemble à ce plaisir coupable qu'on est content de dévorer à chaque fin d'année. Call of Duty: Modern Warfare II, c'est l'assurance de vivre une myriade de moments de bravoure pendant 6 à 8 heures." Retrouvez leur critique complète ici.

Côté anglophone, la campagne de Modern Warfare 2 semble plutôt avoir déçu. C'est le cas notamment chez IGN qui lui attribue 6/10. Selon le journal, l'histoire du jeu est trop plate et trop familière, faisant état d'une absence de prise de risque chez Infinity Ward, là ou le Modern Warfare de 2019 avait su choquer par certains moments de son scénario. "Le tir dans ce Call of Duty est une nouvelle fois d'une autre classe, permettant à la campagne de Modern Warfare 2 de proposer un minimum de qualité et de satisfaction au joueur. Mais derrière chaque décharge tempétueuse se cache une histoire décevante qui cherche trop à copier le succès d'épisodes précédents plutôt que de se pencher sur ses propre bonnes idées."

Pour Gamespot, la campagne solo est un succès. Le journal anglophone lui offre 8/10, convaincu par sa campagne qui a selon eux des petits airs de nostalgie : "Le succès de Call of Duty Modern Warfare (2019) a laissé beaucoup de pression sur Modern Warfare 2 mais globalement Modern Warfare 2 est un bon successeur." Le journal est convaincu par le rythme et le ton du scénario, tout en saluant les innovations de gameplay comme l'introduction de certains éléments open-world. Selon eux, le jeu est un must-have pour tous les fans de Call of Duty.

En résumé, les impressions qui ressortent de la campagne de Call of Duty : Modern Warfare 2 sont assez mitigées. Le jeu propose toujours une expérience fun et travaillée, tout en abordant des sujets complexes (particulièrement en 2022). Il reste cependant moins divisif et original que son prédécesseur, et prend peut être un peu moins de risques dans son scénario. Call of Duty reste le prince des jeux de tir, un facteur qui se ressent profondément dans son gameplay, mais pêche tout de même côté tension et rythme dans sa campagne solo. Infinity Ward semble avoir peut être trop choisi de répliquer le succès de Modern Warfare (2019) plutôt que de tenter l'innovation.

Si vous souhaitiez faire partie des premiers joueurs à entrer sur les champs de bataille de Call of Duty : Modern Warfare 2, sachez que la sortie du jeu était prévue en deux étapes qui se sont étendues sur le jeudi 27 et le vendredi 28 octobre dernier. En effet, une nouvelle fois, Activision a décidé de différencier les joueurs console et PC. Les joueurs console ont pu donc découvrir le jeu légèrement en avance dès sa sortie sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series le jeudi 27 octobre à 23h59, tandis que les joueurs PC ont dû patienter jusqu'au vendredi 28 octobre à 6h.

Pour engager les joueurs à jouer chaque année à un nouveau Call of Duty, cross-génération de console donc limité en termes d'innovation, Activision se doit (et doit au joueur) de proposer plus, toujours plus. Et le studio mastodonte l'a bien compris en multipliant les contenus dans ce nouveau Call of Duty : Modern Warfare 2. En plus du mode campagne et des différents modes multijoueurs, le jeu sera accompagné par la sortie d'un free-to-play : Warzone 2.0. Le Battle Royale incontournable se voit donc offrir une descendance, ainsi qu'un tout nouveau mode de jeu : DMZ.

Côté gameplay, si on se penche un peu plus en détail, Modern Warfare 2 apporte quelques nouveautés, rien de bien méchant par rapport à la formule de Modern Warfare (2019) si ce n'est de nouveaux modes de déplacement (nage sur et sous l'eau, escalade, tir monté) et de nouveaux accessoires pour les modes multijoueur. En parlant de ces derniers, ils sont multiples, arrivant à fournir aux joueurs différentes façons de profiter du jeu, que l'on soit compétitif ou casual player.

DMZ est une toute nouvelle expérience proposée par Infinity Ward dans Call of Duty : Warzone 2.0. Il s'agit d'un mode de jeu multijoueur pouvant accueillir une bonne centaine de joueurs, et qui se base sur le principe des "extraction shooters". Introduits avec Escape From Tarkov, ce genre de FPS vous propose une expérience tactique ultraréaliste, où vous et votre équipe devront parcourir, fouiller, et sécuriser des objets sur une carte ouverte, en évitant les autres joueurs et les bots plus ou moins meurtriers. Un genre qui attire beaucoup de joueurs, et qui gagnerait à être démocratisé par un mode comme DMZ.

DMZ réunira donc 100 joueurs sur Al Mazrah, un nombre assez élevé pour un shooter qui se veut tactique et hardcore, et une expérience qui semble pour l'instant plus se rapprocher d'un Battle Royale. On y retrouvera bien évidemment des AIs qui patrouillent et défendent certains points d'intérêt. Aucune mention n'a été faite du système de loot et des objets à récupérer, un détail assez important dans un extraction shooter. En sachant que l'échec du mode Hazard Zone de Battlefield 2042 était dû en majorité à l'absence totale d'un système de progression gratifiant, on espère que DMZ ne tombera pas dans les mêmes écueils. Le mode de jeu sera disponible gratuitement le 16 novembre prochain.

Achetez Call of Duty Modern : Warfare 2 dès aujourd'hui pour profiter de différents avantages. Cette année, Call of Duty : Modern Warfare 2 sera proposé en 2 version, la version Standard qui comprend le jeu et l'accès à la bêta ouverte (quelques jours en avance sur consoles Playstation), et la version Vault qui possède tous les avantages de la version Standard, plus le passe de combat de la première saison du jeu, 50 niveaux, des cosmétiques et des opérateurs. Vous retrouverez l'édition Vault pour 99,99 € sur le site officiel de Call of Duty Modern Warfare 2.

Nous sommes actuellement dans un période de transition entre deux générations de consoles, et Call of Duty Modern Warfare 2 compte bien intégrer ce fait dans son offre. C'est pourquoi vous pourrez retrouver différentes versions du jeu, dont certaines qui sont des packs cross-génération. Ces jeux sont donc compatibles avec les deux générations de console, tout comme l'offre ci-dessus pour les consoles Xbox One et Xbox Series. Vous retrouverez les packs cross-génération à 79,99 €, c'est à dire au même prix que les jeux PS5 et Xbox Series.

A l'ère du tout-digital, il reste certains irréductibles qui penchent plutôt pour les versions disque de leur jeu. Affaire de collection ou d'amour de l'objet, les raisons de souhaiter une copie physique d'un jeu sont multiples, et les studios l'ont bien compris en proposant souvent pour les triple A l'option d'acheter le jeu en CD. Pour Call of Duty : Modern Warfare 2, c'est une autre histoire. Il est avéré que le disque du jeu ne contient que 72 Mo de données et pose en fait pour un magnifique objet factice vous guidant juste vers le téléchargement du jeu sur le web. Même en ayant le jeu en version physique, gare aux téléchargements à rallonge.

