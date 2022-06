Fall Guys : devenu gratuit, le jeu arrive sur consoles Xbox et Nintendo Switch

Fall Guys : Ultimate Knockout est l'un des jeux les plus populaires de ces dernières années. Dès aujourd'hui, vous pouvez le trouver gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.

[Mis à jour le 21 juin 2022 à 15h03] A mi-chemin entre un Battle Royale et un Mario Party, Fall Guys : Ultimate Knockout est vite devenu l'un des plus gros succès de 2020. Et pour cause, son gameplay unique, fun et léger a su nous faire oublier quelques instants la pandémie qui a assombri les trois dernières années. Ajoutez à cela une direction artistique colorée, une monétisation discrète, et un prix raisonnable, et vous obtiendrez plus de onze millions de copies vendues en un peu moins de six mois. Et il existe un éditeur massif auquel les succès de ce genre échappent rarement. Epic Games s'est donc empressé de racheter le studio derrière le jeu, Mediatonic, et d'en acquérir les droit. Une année plus tard, nous y voilà, le jeu devient entièrement gratuit, en plus de débarquer sur Xbox et Switch.

Fall Guys devient totalement gratuit

Après le rachat de Mediatonic par Epic Games il y a un an maintenant, les spéculations allaient bon train sur l'avenir de Fall Guys. On se demandait très sérieusement quand est-ce qu'il deviendrait entièrement free-to-play. Car Epic Games a le don de rendre des titres incontournables gratuits. On se souvient bien évidemment du traitement de Rocket League, racheté par Epic pour être proposé en exclusivité et gratuitement sur l'Epic Games Store. Et bien ce lundi, Epic Games a annoncé le passage de Fall Guys en free-to-play le 21 juin prochain. Concrètement, le petit jeu sera retiré de Steam pour être proposé en exclusivité et gratuitement sur l'Epic Games Store. Ca vous rappelle quelque chose ?

Que faire si on a déjà acheté Fall Guys ?

Mediatonic n'a bien entendu pas oublié tous les joueurs qui ont déjà acheté Fall Guys ces deux dernières années. Le studio a décidé de les récompenser en leur fournissant un pack de contenu en jeu, nommé Legacy Pack. Il comprendra des cosmétiques rares et l'accès au premier Season Pass du jeu, qui débutera avec la Season One de Fall Guys, prochainement. Le jeu conservera aussi son système de progression gratuit et sa monnaie, les Kudos.

Fall Guys débarque sur Nintendo Switch et consoles Xbox

L'autre annonce qui a marqué la soirée de lundi du côté d'Epic Games et Mediatonic, c'est l'arrivée de Fall Guys : Ultimate Knockout sur Nintendo Switch et consoles Xbox (Xbox One, Series X et Series X) le 21 juin prochain. Le jeu sera entièrement et gratuitement accessible depuis le Xbox Store et le Nintendo Store dès son passage en free-to-play. On sait aussi qu'une version spécialement conçue pour la Playstation 5 devrait faire prochainement son apparition.