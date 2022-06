La carte interactive de V Rising

Le monde de V Rising est vaste et peuplé de créatures plus coriaces les unes que les autres. Pour vous aider à vous y retrouver, voici la carte interactive du monde de V Rising.

Sorti depuis à peine 10 jours, V Rising a déjà séduit plus de 1,5 million de vampires. La création originale des studios de Stunlock a réussi à prendre d'assaut Steam, offrant à tous les vampires en herbe l'occasion de découvrir son gameplay unique et son univers gothique si spécial. Seulement, Vardoran est un monde sans pitié, même pour les princes de la nuit, et y bâtir son empire peut parfois s'avérer compliqué. Particulièrement quand on ne sait absolument pas où trouver ce que l'on cherche. La bonne nouvelle, c'est qu'une carte interactive du jeu a été créée par les équipes de mapgenies, vous permettant de rechercher absolument tout ce que vous souhaitez sur Vardoran.

Bien entendu, il vous faudra naviguer à travers les nombreuses fonctionnalités de la carte pour trouver ce que vous y souhaitez. Vous avez la possibilité de cacher ou de montrer des marqueurs de type différents, comme celui des V Boss, des généraux squelette, des zones à visiter ou encore des spawns de ressources particuliers. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton "Hide All" sur votre gauche pour supprimer tous les marqueurs affichés et sélectionner ceux que vous voulez observer.

Nos guides sur V Rising

V Rising est un survival-mmo produit par Stunlock Studios, disponible depuis le 17 mai 2022 en accès anticipé sur Steam.