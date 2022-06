Comment s'inscrire à la bêta de Diablo 4 ?

DIABLO IV. Tandis que Blizzard nous a impressionnés avec sa présentation de Diablo 4 au Xbox & Bethesda Showcase, les inscriptions à sa bêta sont désormais ouvertes. On vous explique comment y accéder.

Annoncé et attendu depuis belle lurette, Diablo IV s'est un peu plus dévoilé au cours d'une présentation lors du Xbox & Bethesda Showcase de la Summer Game Fest 2022. Un show d'une dizaine de minutes alternant trailer en CGI et gameplay commenté par des développeurs qui nous a permis de découvrir l'ampleur du projet de Blizzard. Le jeu sera entièrement situé dans un monde ouvert multijoueur, pouvant accueillir plusieurs groupes d'aventuriers pouvant se croiser et se rejoindre lors d'évènements publics, et dont les donjons seront, à l'inverse, instanciés. Il intégrera complètement des fonctionnalités de crossplay entre PS5, Xbox Series et PC, et offrira même un mode coop à deux joueurs en écran scindé. En bref, un projet titanesque, réservé aux consoles next-gen et aux PC, qui risque bien de nous capturer dans son monde sinistre, son action prenante et son histoire captivante. Les voyants sont au vert pour Diablo IV, malgré l'appréhension des joueurs quant à la monétisation en jeu, légitime après le scandale qu'a été la sortie de Diablo "Immoral".

Bien que sa date de sortie reste encore totalement inconnue, le jeu étant mentionné comme prévu pour 2023, on sait de source sûre que Blizzard organisera une bêta ouverte du jeu. Cette période de test n'a pour l'instant aucune date ni aucune durée, mais on commence à penser qu'elle pourrait arriver au premier trimestre 2023. Elle sera totalement nécessaire pour Blizzard afin de tester la solidité de l'intégration des nouveaux éléments multijoueur dans le jeu. En effet, Diablo IV contre accueillir plusieurs groupes de joueurs simultanément dans son immense monde ouvert, ce qui ne ferait pas de lui un MMORPG tout à fait, mais pas loin.

C'est donc un nouveau petit bouton magique qui a fait son apparition sur le site de Blizzard qui va vous intéresser. Si vous souhaitez vous inscrire à la bêta il vous faudra vous rendre sur la page officielle du jeu. Vous devrez aussi au préalable vous être créé un compte Battle.net. Vous pouvez vous créer un compte Battle.net à cette adresse. Une fois les deux conditions remplies, vous n'avez plus qu'à vous rendre en bas de la page Diablo IV, cliquez sur le grand bouton "se préinscrire", vous connecter à votre compte Battle.net et vous serez alors officiellement préinscrits à la bêta du jeu. La suite de l'action se déroulera probablement au moment de l'annonce de la bêta d'ici quelques mois, mais gardez tout de même un œil sur votre boîte mail.