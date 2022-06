The Callisto Protocol : date de sortie, gameplay... L'horreur sous toutes les coutures

L'horreur dans le jeu vidéo risque de connaître une année fastueuse en 2023 avec l'arrivée de plusieurs gros titres dont The Callisto Protocol, une nouvelle création tout droit sortie de l'esprit des créateurs de Dead Space.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 13h06] Souvenez-vous, nous sommes en 2008, et un jeu fait l'effet d'une petite bombe. Il se passe dans l'espace, nous plonge dans des environnements claustrophobiques et nous terrifie par sa bande-son grandiose et son gore sans équivoque. Vous voyez duquel on parle ? Créé par Glen Schofield et ses équipes de Visceral Games, Dead Space est vite rentré au panthéon des meilleurs jeux vidéo d'horreur de tous les temps, avant de nous fournir deux autres épisodes en demi-teinte qui n'ont rien retiré à son succès initial. Mais pourquoi parler de Dead Space dans un article consacré à The Callisto Protocol ? Et bien parce que c'est bien le même Glen Schofield qui est aux commandes de ce nouveau projet, appuyé par son nouveau studio Striking Distance. Et le célèbre créateur compte bien prendre appui sur son expertise des jeux de survie-horreur pour cette future sortie très attendue, présentée en détail pour la première fois à la Summer Game Fest 2022. On vous résume tout de cette prochaine aventure terrifiante.

Un établissement carcéral futuriste, des détenus livrés à eux-mêmes, des monstres vraiment pas très sympas... La patte de Glen Schofield se sent dans ce trailer paru initialement en décembre 2020. Il est vrai que le vétéran de la série Dead Space compte bien bousculer le milieu des jeux d'horreur avec The Callisto Protocol, une future sortie survival-horror à la troisième personne. On y retrouve pas mal d'éléments qui nous ramènent au Dead Space de 2008 : des environnements fermés, un travail de la lumière hors pair, un manque de respect total pour l'anatomie humaine du côté des monstres, et des fins tragiques et sans équivoque pour notre protagoniste.

Après ce trailer remarqué en marge des festivités des Game Awards 2020, nous avons tous patiemment attendu des nouvelles de The Callisto Protocol pendant environ 18 mois. C'est donc à la Summer Game Fest 2022 que le jeu s'est dévoilé par un trailer de gameplay que vous pouvez visionner ci-dessous. Pour ce qui est du scénario de cette nouvelle création, sachez qu'elle devait s'inscrire dans l'univers de PUBG. En effet, le titre reste édité par Krafton, et devait s'inscrire dans une extension du monde de son battle Royale star. Un fait désormais révolu puisque The Callisto Protocol se tiendra dans son propre univers. Vous y incarnerez Jacob, un détenu de la prison de Black Iron sur la Lune désolée Callipso. Une expérience terrifiante à la troisième personne, mêlant combat et survie, le tout englobé par un scénario unique et mystérieux sauce Glen Schofield. En bref, l'une des sorties les plus attendues de 2022.

Après une apparition remarquée à la Summer Game Fest 2022, nous montrant pour la première fois quelques séquences de gameplay aussi horrifiques que terrifiantes, The Callisto Protocol nous a offert en plus une date de sortie. Le jeu est prévu pour le 2 décembre 2022, et sortira sur toutes les plateformes majeures actuelles. On le retrouvera donc en France sur PC via Steam, sur Playstation 5 et Playstation 4, mais aussi sur Xbox one et Xbox Series X|S. Le jeu est déjà disponible en précommande, et propose trois éditions, l'édition Standard comprenant le jeu de base et quelques cosmétiques, l'édition Deluxe avec un Season Pass supplémentaire, et l'édition Collector, qu'on vous présente en détail un peu plus bas.