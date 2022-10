Top 5 des jeux d'horreur à absolument découvrir pour Halloween

La saison des fantômes est arrivée, l'occasion pour nous de vous présenter une petite sélection des jeux vidéo les plus terrifiants à découvrir seul ou entre amis.

Les jeux d'horreur font souvent partie des jeux vidéo les plus populaires, la faute au gros potentiel du medium vidéoludique quand il s'agit d'immersion. C'est aussi d'ailleurs pourquoi certaines licences comme Resident Evil, Silent Hill ou encore Dead Space sont encore bien loin d'avoir quitté nos souvenirs de jeunesse, et bien loin de disparaître de la liste des sorties actuelles ou prochaines. En bref, le marché du jeu d'horreur se porte à merveille, et nous offre d'ailleurs pléthore de titres originaux, récents et ambitieux à découvrir pendant nos longues et noires soirées d'automne. A l'occasion de l'arrivée d'Halloween, nous vous avons préparé une petite sélection des meilleurs jeux d'horreur du moment, afin que vous puissiez vous concocter quelques belles nuits (ou journées) d'épouvante.

1- Resident Evil Village (solo)

Se plaçant dans la lignée des sorties inédites récentes de la franchise Resident Evil, Village vous transporte dans la suite des aventures d'Ethan Winters, le jeune protagoniste de Resident Evil 7 : Biohazard. Une plongée horrifique en plein Europe de l'Est qui vous transportera aux confins de la sanité et du réel, tout en vous apportant sans hésiter une bonne dose de gore et de transpiration. Une sortie acclamée à la fois par la critique (83/100 sur Metacritic) et les joueurs (8,5/10 sur Metacritic). Disponible sur Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch (via cloud), il fait partie de ces aventures à ne surtout pas manquer, jouable uniquement en solo cependant.

2- Phasmophobia (multijoueur en ligne)

Dans le genre effrayant mais hyper amusant, on vous propose de découvrir Phasmophobia. En aucun cas aussi ambitieux que Resident Evil Village, ce petit jeu développé par Kinetic Games est disponible depuis 2020, année au cours de laquelle il a fait pas mal de bruit. La raison ? Son concept unique de reconnaissance vocale qui permet aux joueurs (4 maximum) d'utiliser leur micro et leur voix pour directement influencer sur le gameplay. Une fonctionnalité unique et particulièrement intéressante lors d'une partie entre amis. Envie de vous prendre pour Ghostbusters en susurrant des noms de spectre à l'oreille de vos amis ? N'hésitez pas Phasmophobia est fait pour vous ! Vous le trouverez uniquement sur PC sur Steam.

3- The Quarry (solo, multijoueur en écran scindé)

Dans le genre jeux narratifs, Supermassive Games a fait fort ces dernières années. Porté par le succès d'Until Dawn et de la série de jeux The Dark Pictures, le studio nous a offert tout récemment The Quarry. Une nouvelle expérience terrifiante à vivre seul ou accompagné en mode coop écran scindé, dans laquelle vous incarnez différents personnages emportés par le tourbillon horrifique de la Carrière d'Hackett. Dans The Quarry, tous vos choix et toutes vos actions impactent grandement le développement des personnages, et le déroulement de l'intrigue, en faisant l'expérience interactive idéale pour une soirée canapé. Vous trouverez le jeu sur PC via Steam, sur PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series.

4- Cult of the Lamb (solo)

Bien qu'étant de TRES loin le moins effrayant de cette liste, Cult of the Lamb se devait d'y figurer. Ce petit jeu indépendant développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital vous transporte dans la peau d'un agneau sataniste. Oui, vous avez bien lu, un jeune ovin qui a pour mission de créer et de développer une secte afin d'honorer l'étrange entité qui lui a une fois sauvé la vie. Cult of the Lamb est un jeu de gestion, maintes fois acclamé par la critique et déjà considéré comme un classique. Une expérience idéale pour les joueurs moins adeptes de sang et de larmes, et surtout l'un des jeux les plus drôles de l'année 2022. Le jeu est disponible sur PC via Steam, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.

5- Alien Isolation (solo)

Accrochez vous, celui ci risque de vous faire décoller de votre siège. Alien Isolation est une création de Creative Assembly qui tente avec brio de se rapprocher de l'esprit des films de Ridley Scott, et notamment celui du premier Alien, le huitième passager, sorti en 1979. Grâce à ses graphismes de haut niveau, une intelligence artificielle plus poussée que dans aucun jeu (votre ami l'alien va vous surprendre) et son respect inconditionnel pour l'univers de la série culte, il constitue selon notre rédaction un must-have toutes catégories de jeux confondues. Ajoutez à cela qu'Alien Isolation est indubitablement et incontestablement terrifiant, et vous aurez le cinquième membre de cette liste, celui que l'on ne recommande qu'aux aventurières et aventuriers les plus intrépides. Le jeu est disponible sur PC via Steam, mais aussi sur PS4, PS5 (rétrocompatibilité) et même sur PS3. Côté Xbox on le retrouve sur Xbox Series (rétrocompatibilité), Xbox One et Xbox 360.