A quelle heure découvrir Warzone 2.0 ? Le guide du lancement

Warzone 2.0 s'annonce comme le nouveau phénomène des Battle Royale. Une sortie évènement entièrement gratuite que l'on retrouvera dès ce soir.

Après plus de deux années de bons et loyaux services, Call of Duty : Warzone prend sa retraite. Le phénomène Battle Royale qui a à un moment dépassé les 100 millions de joueurs est rentré dans la légende des meilleurs free-to-play de sa catégorie, ouvrant une place de choix à la licence Call of Duty dans le genre Battle Royale. Aujourd'hui, c'est au tour de Warzone 2.0 de prendre sa place. Développé par Infinity Ward, ce nouveau free-to-play reprend la formule si populaire de son aîné tout en intégrant les nouveautés de Call of Duty : Modern Warfare 2, le dernier épisode de la franchise au succès titanesque. (800 millions de dollars en trois jours, notez bien). On se penche ci-dessous sur sa date de sortie et tous les éléments essentiels à connaître avant une soirée de folie.

C'est bien ce mercredi 16 novembre à 19 heure (heure française) que les joueurs auront accès au nouveau free-to-play Warzone 2.0. Une soirée qui s'annonce chargée pour le Battle.net, Steam et les différents Store Playstation et Xbox, en raison d'un afflux massif de joueurs pressés de découvrir ce Battle Royale pas si nouveau mais très neuf. Les joueurs auront la chance de pouvoir dès à présent télécharger le jeu, que l'on attribue à 115 Go tout de même, et ce sur le Playstation Store, le Xbox Store, Steam et l'application Battle.net. Si vous souhaitez télécharger le jeu sur PC, c'est gratuit, et vous le trouverez sur Steam pour la première fois et sur Battle.net.

Le mode DMZ est la nouvelle expérience PvPvE de Call of Duty Warzone 2.0. Il s'agit d'un extraction shooter qui se base sur la carte d'Al Mazrah, celle de Warzone 2.0, et qui plonge les joueurs dans une expérience inédite pour un jeu Call of Duty. Il s'agit donc pour une escouade de s'infiltrer dans Al Mazrah, accomplir des objectifs définis (éliminer des cibles, récupérer des documents...) et s'extraire à un point donné. Il faudra également éviter ou vaincre les escouades d'autres joueurs faisant exactement la même chose. DMZ sortira en même temps que Warzone 2.0, le 16 novembre à 19h (heure française).