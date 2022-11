Quel est le meilleur build dans God of War : Ragnarök ? Armure et relique

God of War : Ragnarök propose une aventure épique en monde ouvert, où vous avez l'opportunité de construire progressivement votre équipement. Nous avons trouvé pour vous LE build qui rend à Kratos la puissance qu'il mérite.

Véritable chef d'œuvre de Sony Santa Monica, God of War : Ragnarök nous plonge dans la suite des aventures de Kratos et de son fils Atreus au cœur des Sept Royaumes nordiques. Une épopée à grande échelle en pleine fin du monde, alors que les bises de Fimbulvetr commencent à peine à retomber. Or, pour bien se préparer aux dangers des Sept Royaumes, il est nécessaire de bien s'équiper, surtout quand votre protagoniste n'est autre que Kratos, un véritable bulldozer que personne n'arrête, pas même les dieux. C'est pourquoi nous avons trouvé pour vous le meilleur build dans God of War : Ragnarök.

La meilleure armure de God of War : Ragnarök

La cuirasse

Avec son passif extrêmement puissant qui augmente les dégâts en mêlée de Kratos après l'utilisation d'une relique, la Cuirasse du Berserker est considérée à raison comme l'une des plus puissantes du jeu. Vous pourrez trouver la Cuirasse du Berserker à l'Est des Landes d'Alfheim, après avoir complété la quête "Le Secret des Sables" pour pouvoir accéder à la zone. La cuirasse se trouve dans une tombe de Berserker une fois avoir vaincu Hromundr le Cruel, et les Soeurs d'Illska.

L'emplacement de la Cuirasse du Berserker © linternaute

Les gants

Pour les gants, sans grande surprise, on retrouve aussi les Gants de Berserker. Leur passif vous permet d'avoir une faible chance de déclencher une explosion d'âmes lorsque vous frappez un ennemi en mêlée, faisant des dégâts supplémentaires aux ennemis et restaurant une partie de votre temps de recharge de Relique. Les Gants du Berserker se trouvent en Midgard et vous les obtiendrez après avoir vaincu le Berserker Fraekni le Zélé juste au nord du temple.

L'emplacement des Gants du Berserker © Linternaute

La tassette

La ceinture est une autre histoire, puisque pour ce build particulier nous n'utiliserons pas la Ceinture du Berserker, mais plutôt la Tassette Spirituelle, puisque son passif vous permet de réduire le temps de rechargement de vos attaques runiques à chaque attaque consécutive. Elle synergise donc parfaitement avec la Cuirasse du Berserker et vous permet de répéter les attaques runiques en permanence tout en gardant le bonus de dégâts de la Cuirasse en mêlée. Vous trouverez la ceinture spirituelle dans l'Atelier de Brok et Sindri une fois avoir progressé dans la campagne.

La meilleure relique dans God of War : Ragnarök

Dans God of War : Ragnarök, vous pouvez utiliser une relique pour gagner un effet temporaire en combat. Une nouvelle fonctionnalité qui offre beaucoup de liberté au joueur, et qui influence beaucoup sur les builds des joueurs. Parmi toutes les reliques disponibles, nous vous conseillons d'opter pour la Poignée de Hofud. Cette relique vous permet de ralentir le temps une fois toutes les 2 minutes, et vous l'obtiendrez en progressant dans l'histoire principale après avoir tué Heimdall. Outre les bonus de dégâts accordés par votre armure et vos gants, vous pourrez également profiter de la Poignée de Hofud pour pouvoir tranquillement faire des dégâts au boss.

Les meilleures armes dans God of War Ragnarök

Outre le fait que Kratos ait des préférences particulières pour les armes de mêlée, il est possible d'équiper différents accessoires sur vos armes. Pour ce build, nous partirons sur la poignée de fureur mortelle qu'il est possible de récupérer auprès des nains. En utilisant les attaques runiques Toucher de Hel et Souffle de Thamur, vous aurez le nécessaire pour faire des dégâts à des boss où à des groupes d'ennemis. Pour les lames du chaos, Frappe Météorique est une excellente option, tandis qu'en accessoire, les poignées de l'Impératrice Maudite sont une excellente option.