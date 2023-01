Forza Motorsport : plus de 500 voitures et du gameplay pour l'exclu Xbox

Si le règne de Forza Horizon 5 sur le genre des jeux de course n'était pas suffisamment évident, Xbox remet une couche avec l'arrivée de Forza Motorsport. Un titre dont l'ambition peut donner le tournis.

Présenté en détail lors du Developer Direct d'Xbox et Bethesda, Forza Motorsport a tout de même réussi à nous prouver qu'il existait. Il faut dire qu'il y avait de quoi se poser des questions, tant le jeu avait disparu des radars en 2022, n'apparaissant dans aucune conférence, aucune diffusion officielle. Mais ce temps est révolu ! Turn 10 Studios semble tout à fait prêt à nous présenter son nouveau petit bijou, en témoignent les images proposées lors de l'émission fin janvier dernier. Le jeu s'y est d'ailleurs mis sur son trente-et-un, nous montrant ses plus beaux attraits sous la forme de graphismes impressionnants et de chiffres étourdissants. Le tout à défaut de nous donner une date de sortie précise. On fait le point juste ci-dessous.

Quelles sont les nouveautés de Forza Motorsport ?

Si l'on analyse un peu plus en détail ces impressionnantes images, on peut se rendre compte de l'ambition de ce futur jeu de course. Forza Motorsport nous présente des modèles de voiture plus vrais que nature sous Ray-Tracing, que l'on pourra dénombrer aux alentours de 500 (100 modèles supplémentaires par rapport au précédent volet). Les 20 environnements du jeu ont été profondément retravaillés pour proposer des circuits plus vrais que nature, le tout plongé dans l'ambiance sonore qui a fait le succès de Forza Horizon 5, reprenant au plus près les ronronnements de moteur de chaque bolide. Le jeu peut aussi se vanter de posséder une météo dynamique ainsi que des commentateurs parmi les plus célèbres au monde, ainsi que, petit détail qui tue, une gestion de la saleté sur les voiture plus vraie que nature. Le jeu se place comme un très sérieux concurrent à Gran Turismo 7 c'est évident.

Malheureusement, si Forza Motorsport a été très bavard sur ses chiffres, il l'a été bien moins sur une date de sortie précise. Pour l'instant, on sait que le jeu est prévu pour courant 2023, une fenêtre assez vague que l'on peut déjà réduire exclusivement à la fin d'année (si le jeu était suffisamment avancé nous aurions déjà une date plus précise) voire même au début 2024. Les reports ne sont en effet plus étrangers au monde du jeu vidéo et il est toujours possible qu'une licence, même aussi glorieuse que Forza, doivent repousser la sortie de leur jeu. Mais avant de parler de malheur, on peut déjà noter que le je sortira directement dans le Xbox Game Pass et exclusivement sur PC et Xbox Series X|S.

Trouvera-t-on Forza Motorsport sur le Xbox Game Pass ?

Forza Motorsport est une exclusivité Xbox, sensée concurrencer la franchise Gran Turismo qui fait des ravages chez Playstation. Cette sortie est annoncée sur Xbox Series X|S, PC, et directement dans le Xbox Game Pass. Les abonnés au service de Microsoft pourront donc profiter du jeu dès sa sortie et dans sa totalité, à la manière d'un Forza Horizon 5. Bien entendu, le Xbox Game Pass est disponible sur PC mais aussi sur Xbox Series, et devient très clairement un must-have pour les joueurs adeptes de la console au grand X.