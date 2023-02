5 choses à faire avant l'arrivée de Destiny 2 : Lightfall

La dernière extension de Destiny 2 sera disponible d'ici quelques heures, et il vous reste quelques actions à effectuer absolument si vous souhaitez démarrer cette nouvelle aventure sur un bon pied.

Destiny 2, c'est plus de cinq ans d'un succès indéniable pour le seul FPS triple A massivement multijoueur du marché, grâce à une communauté de joueurs dédiés. Bungie aura réussi à créer et à perfectionner le principe du jeu service si populaire aujourd'hui, avec de nombreux DLCs et extensions qui auront maintenu la passion des joueurs pendant près d'une demie-décennie. Ce mardi, le jeu entamera le dernier chapitre de son histoire avec l'arrivée de l'extension Lightfall. L'une des sorties les plus ambitieuses de l'histoire du jeu apportant avec elle énormément de nouveautés et de nombreux changements. C'est d'ailleurs pour vous aider à vous préparer à ces nombreuses nouveautés que l'on vous propose cinq choses à effectuer absolument avant l'arrivée de Lightfall.

1 - Utilisez vos matériaux planétaires

Ressources essentielles depuis la sortie de Destiny 2 en 2017, les matériaux planétaires vont disparaître avec l'arrivée de Lightfall. On ne se plaindra pas de cette suppression d'une énième forme de monnaie virtuelle en jeu, impliquant la fin de nombreuses heures de farm sur les différentes planètes du système solaire. En revanche, vos matériaux planétaires vous sont toujours utiles actuellement. Vous pouvez les utiliser pour récupérer des Lumens auprès de Maître Rahool avant l'arrivée de Lightfall. Par ailleurs, utilisez vos Lumens supplémentaires pour vous charger en bannières de Raid, matrices d'amélioration ou autres consommables par exemple.

2 - Déséquipez vos mods de vos armures et armes

Connaissant la tendance de Bungie pour les glitch et les bugs lors des déploiements d'extensions de Destiny 2, nous vous conseillons fortement de retirer tous les mods équipés sur vos armures. En effet, Lightfall apporte avec elle une refonte complète du système de mods en jeu, avec de nombreuses améliorations de qualité de vie. Il se pourrait donc que certains de vos mods soient détruits si ils sont toujours équipés sur certaines de vos armures. En les déséquipant, vous supprimez le risque de les perdre ce mardi.

3 - Parcourez la boutique

Qui dit nouvelle saison dit aussi nouvelle boutique de cosmétiques. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de Destiny 2 pour aller récupérer les objets que vous souhaitez absolument posséder. Poussière ou Argent, tout est bon pour acquérir votre cosmétique de choix.

4 - Récupérez tous les objets de votre passe saisonnier

Tout comme pour la boutique, la fin de saison implique aussi la disparition de votre passe de saison. Or, il contient de nombreuses récompenses durement acquises au cours de votre grind de ces derniers mois. Vérifiez bien que vous avez récupéré tous les objets disponibles sur votre passe avant l'arrivée de Lightfall.

5 - Allez voir Xur pour récupérer un cryptage exotique

Xur se trouve actuellement sur Nessos. Il vend toujours des objets exotiques et légendaires à ne pas manquer si vous possédez suffisamment de ressources. En revanche, faites en sorte de récupérer un cryptage exotique pour en avoir un sur vous lors du début de la saison.