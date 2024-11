LEGO Horizon Adventures : une adaptation ratée du chef d'oeuvre de Sony ?

Sorti ce jeudi 14 novembre, le nouveau LEGO Horizon Adventures fait déjà l'objet de nombreuses critiques, aux avis très variés. Ce jeu inspiré du grandiose Horizon New Dawn vaut-il la peine d'être acheté ?

Il n'est pas rare que les jeux vidéos LEGO se plongent dans des franchises très populaires (comme Harry Potter, Marvel, Jurassic Park, ou encore Star Wars), mais c'est bien la première fois que l'entreprise de jouets reprend l'univers d'un autre jeu vidéo. En l'occurrence, la dernière nouveauté faite de briques et de broc s'inspire ouvertement d'un chef d'œuvre du genre : Horizon Zero Dawn.

Disponible sur Nintendo Switch, PC et PlayStation 5, LEGO Horizon Adventures suscite depuis son annonce un certain enthousiasme chez les joueurs, impatients d'explorer l'adaptation d'un grand nom du jeu vidéo. Pari risqué pour Guerrilla, son développeur ? Les critiques ont paru et les notes divergent, sources d'avis contradictoires parfois diamétralement opposés.

Des visuels à tomber par terre

Le grand point du nouveau joujou de Guerrilla Games tient à sa qualité graphique et visuelle. Grâce à la beauté et au travail apporté sur les décors, l'immersion et le plaisir du joueur sont plus que jamais décuplés. Les environnements naturels dans lesquels le joueur accomplira ses missions sont particulièrement réussis, avec des jeux de lumières très convaincants et une peuplade de couleurs très agréables à l'œil.

"Graphiquement très plaisant et jouissant d'une excellente fluidité, le nouveau jeu LEGO est un véritable gap technique pour les opus version briques rouges," d'après MGG, enchanté par la beauté de LEGO Horizon Adventures​​​​​. Gamekult pense même que celui-ci "peut certainement prétendre au titre de plus beau jeu LEGO à ce jour".

Des cartes post-apocalyptiques très charmantes © Guerrila Games

Le monde primitif de Horizon Zero Dawn est retranscrit de manière très honorable, le tout en 100% LEGO. Contrairement aux anciens jeux où les décors étaient quelque peu réalistes et dénotaient avec l'univers de briques typique du constructeur danois, le monde de LEGO Horizon Adventures est un véritable assemblage de pièces, aussi minutieux qu'impeccable.

Une coopération locale bienvenue mais critiquée

Conçu pour être un jeu familial, LEGO Horizon Adventures permet à ses joueurs de jouer en coop locale, une fonctionnalité joyeusement soulignée par les critiques. La possibilité de partager son aventure dans le monde d'Aloy à plusieurs est un véritable atout, d'autant plus que la fluidité du jeu n'est pas du tout perturbée.

Il s'agit d'un "ajout toutefois efficace et presque indispensable puisqu'il présage d'être le mode privilégié pour jouer avec (ou entre) des enfants", d'après Jeuxvideo.com.

Un scénario aux antipodes du jeu de base ?

Comme dans l'ensemble des autres jeux LEGO, LEGO Horizon Adventures s'écarte plus ou moins librement de sa source en termes d'intrigue. Le fossé creusé avec le jeu (ou le film) d'origine est un topos propre aux créations LEGO, dans une volonté de simplification, non sans ajouter une certaine touche comique et enfantine.

Même si LEGO Horizon Adventures cherche à renouer avec Horizon Zero Dawn, en reprenant ses personnages et ses décors post-apocalyptiques, des différences notoires sont à signaler entre les deux jeux. Il va sans encombre que le sérieux du titre original a été particulièrement oublié, pour laisser place à des "traits d'humour [...] permanents (qui) peuvent faire sourire petits et grands", d'après Jeuxvideos.com.

Pour d'autres, le caractère comique de la nouveauté Guerrilla dessert le plaisir du joueur, avec des "blagues (qui) tombent tout de même souvent à plat et sentent même le réchauffé", selon Gameblog. Il est certain que les joueurs adultes seront bien moins comblés que leurs homologues plus jeunes, en raison d'un accent trop porté sur la légèreté et le comique.

Des combats très clivants

Entre jeux de plateformes, exploration et scènes d'action, LEGO Horizon Adventures varie son gameplay tout en respectant l'univers de Horizon Zero Dawn. Les critiques mentionnent le caractère très plaisant des affrontements contre les ennemis.

Grâce à un système d'arènes, le joueur sera souvent confronté à faire ses preuves. Les opposants, qui apparaissent par vague, ne pourront être vaincus que grâce à sa précision et aux stratégies qu'il mettra en place pour mener à la victoire. Avec quatre personnages disponibles tout au long de l'aventure (Aloy, Varl, Teersa et Erend), chacun ayant ses propres tactiques et ses propres armes, les possibilités de jeu sont multipliées.

Les combats, grand atout du jeu © Guerrilla Games

LEGO propose ainsi au travers de son titre une toute autre approche du système de combat, de quoi satisfaire les habitués de la licence.

La redondance : LE grand défaut de cette adaptation LEGO

Le scénario de LEGO Horizon Adventures reste sans doute le point noir majeur de la dernière adaptation vidéo-ludique LEGO. Les critiques pointent du doigt le caractère répétitif des heures de jeu, que ce soit en termes de décor comme de gameplay.

Guerrilla Games ne fournit pas assez d'environnements pour son dernier titre, donnant au joueur l'impression de tourner en rond et de réitérer sans cesse les mêmes missions : "La boucle de gameplay consiste à faire des grandes chasses puis des expéditions dans le but de récupérer des tenons," commente Jeuxvideo.com. "Ces dernières varient peu. [...] Il s'agit donc juste de faire les mêmes quatre expéditions en boucle."

La durée de vie de LEGO Horizon Adventures, plutôt courte, laisse aussi un goût amer dans la bouche de la presse spécialisée. Seules 6 heures sont nécessaires pour boucler l'intrigue, et ce en prenant son temps en difficulté intermédiaire. La rapidité de sa complétion est critiquée par MGG, qui estime que "le titre ressemble plus à un essai qu'à un jeu complet et c'est frustrant car on aurait aimé y jouer quelques heures supplémentaires."

Ainsi, malgré un bond graphique notable et appréciable, LEGO Horizon Adventures ne convainc pas la presse spécialisée, qui, dans l'ensemble, a avoué être plutôt déçue par le dernier titre LEGO.