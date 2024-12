Une fin de service massive : WhatsApp cessera de fonctionner sur une vingtaine de téléphones dès 2025

La plus célèbre application de messagerie au monde, Whatsapp, a décidé de faire un grand ménage. Elle va cesser d'assurer ses services pour près de 30 téléphones. Une réforme massive qui pourrait vous concerner...

Racheté par Meta (Facebook) en 2014, Whatsapp rassemble à ce jour pas moins de deux milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, soit un quart de la population mondiale. Et plus les adeptes sont nombreux, plus le nombre de téléphones différents sur lesquels l'application de messagerie est présente est large. Un succès qui provoque pour WhatsApp une gestion complexe, l'appli devant optimiser son affichage et ses fonctionnalité à chaque marque, chaque appareil et chaque OS.

Régulièrement, Meta doit écarter certains modèles plus anciens et répertorie les appareils qui ne sont plus capables de répondre à ses exigences minimales. Ceux-ci étant trop vieux et trop peu performants, il serait impossible pour eux d'accueillir de nouvelles mises à jour et de bénéficier des dernières nouveautés. Leurs systèmes ne sont pas assez puissants pour intégrer les régulières améliorations fournies par les développeurs.

"Chaque année, nous faisons le point sur les appareils et logiciels qui sont les plus anciens et qui comptent le moins d'utilisateur·ices. Ces appareils peuvent également ne pas disposer des dernières mises à jour en matière de sécurité ou ne pas avoir les fonctionnalités requises pour faire fonctionner WhatsApp", indique ainsi l'entreprise.

Un de ces grands ménages a été annoncé par la firme américaine pour le 1er janvier 2025. Et il sera massif. iPhone, Samsung, Huawei... Les plus grandes marques ne sont pas à l'abri de la rupture annoncée. A partir du premier jour de 2025, ce sont près de trente modèles de téléphone qui seront délaissés par l'application. Les usagers laissés sur le bord de la route dès la prochaine année risquent d'être nombreux.

Vous vous sentez concernés par cette réforme ? Voici ci-dessous la liste des 49 appareils qui ne seront plus traités par l'application d'ici 2025 :

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

iPhone : iPhone 5, iPhone 5c

Huawei : Ascend P6, Ascend Y300

HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Motorola : Moto G (1ère génération), Droid Razr HD, Moto E (1ère génération)

Nokia : Lumia 920, Lumia 1020

ZTE : ZMAX, Grand X

A noter que certains de ces appareils ne sont déjà plus capables de faire tourner l'application. Pour les autres utilisateurs encore épargnés, il vous sera tout bonnement impossible de vous rendre sur Whatsapp dès le gong du 1er janvier 2025. Le seul moyen d'éviter cette problématique est de vous procurer un téléphone plus récent, capable de supporter les ajouts régulièrement incorporés sur la plateforme.

Le centre d'aide de Whatsapp recommande des téléphones prenant en charge Android OS 5.0 (ou versions ultérieures) et iPhone iOS 12 (ou versions ultérieures), ce qui vous laisse un large éventail de choix pour votre prochain mobile.