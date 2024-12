ChatGPT sort Sora, son outil de génération vidéo : on vous explique comment y accéder en France

L'outil de génération vidéo Sora est disponible pour l'ensemble de ses utilisateurs sauf l'Europe. Voici comment contourner le problème.

C'est un tournant décisif pour l'industrie de l'intelligence artificielle. ChatGPT vient tout juste de déployer une nouvelle fonctionnalité très attendue par les internautes, et celle-ci pourrait bien marquer un nouveau pas dans le monde de la technologie.

Avec son nouveau dispositif intitulé Sora, ChatGPT rend désormais possible la génération de vidéo à partir de simples descriptions textuelles. Malgré l'enthousiasme provoqué par cette récente mise à jour, il est pour l'instant impossible d'en profiter en Europe.

Sora, une grande réussite qui rencontre quelques difficultés

Depuis son lancement en début de semaine, le nouveau gadget de ChatGPT ne cesse de faire des émules. Il convient de souligner sa capacité à comprendre les prompts, sa rapidité à générer du contenu ainsi que le réalisme indéniable de ses vidéos. Les internautes se sont amusés à concevoir moult projets, tous plus farfelus les uns que les autres, avec succès.

La vidéo du dessus, publiée sur X par Marques Brownlee, n'est en aucun cas un journal télévisé mais une réalisation 100% intelligence artificielle. Si quelques indices trahissent l'implication de l'IA, le rendu est véritablement bluffant.

Malgré ces atouts, quelques faiblesses subsistent chez ChatGPT. Sora peine encore à concevoir les gestes complexes et laisse apparaître parfois des mouvements physiquement impossibles.

Chaque vidéo générée par Sora comporte un filigrane, visible en bas à droite, afin d'identifier les vidéos IA. En plus de cette signature, OpenAI interdit les contenus sensibles, dont la représentation de personnes célèbres. Des initiatives qui permettent de garantir une certaine sécurité et d'empêcher toute tentative de désinformation.

Des possibilités qui divergent selon les abonnements

L'éventail des possibilités n'est pas le même selon les divers abonnements proposés par OpenAI. L'entreprise américaine met à disposition deux formules, aux fonctionnalités et aux prix différents.

Abonnement ChatGPT Plus : 20€/mois, capacité de 50 vidéos en 720p de 5 secondes tous les mois.

20€/mois, capacité de 50 vidéos en 720p de 5 secondes tous les mois. Abonnement ChatGPT Pro : 200€/mois, capacité de 500 vidéos en 1080p de 20 secondes tous les mois.

Alors que les abonnés ChatGPT Plus reçoivent 1000 crédits mensuels, les partisans du forfait Pro bénéficient de 10 000 crédits, qui leur permettent une plus grande liberté dans la génération vidéo. Chaque mois, ces crédits se renouvellent et permettent aux utilisateurs de formuler de nouvelles exigences.

Et l'Europe, dans tout ça ?

Si Sora se présente comme un outil prometteur et révolutionnaire, les utilisateurs européens sont pour l'instant incapables d'en profiter. Lésés, abandonnés, ceux-ci ne peuvent que constater leur impuissance par rapport aux autres continents, qui eux profitent allègrement des derniers ajouts de ChatGPT. Soumis aux législations de l'Europe, il leur faudra patienter un petit peu plus longtemps que les autres.

Un retard que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, déplore sur X : "Nous voulons proposer nos produits en Europe et nous pensons qu'une Europe forte est importante pour le monde entier. Nous devons également nous conformer à la réglementation. Je m'attends généralement à ce que les nouveaux produits soient lancés plus tard en Europe et à ce que certains d'entre eux ne puissent tout simplement pas être proposés."

Pourtant, il existe un moyen de contourner les difficultés européennes. Échapper aux restrictions est possible si vous vous tournez vers un VPN configuré sur les États-Unis. Ceci fait, il faudra vous connecter avec vos identifiants ChatGPT, assurer votre majorité, souscrire à un abonnement Plus ou Pro, puis visionner le tutoriel d'introduction.

Une fois ces étapes passées, libre à vous de demander à Sora toutes les idées qui vous passeront par la tête. Bien que l'interface soit exclusivement en anglais, rien ne vous empêche de formuler vos prompts en français. Les créations originales de ChatGPT n'attendent plus que vous.