French Days vélo électrique : retrouvez les meilleures offres disponibles

FRENCH DAYS VÉLO ÉLECTRIQUE. Aussi plébiscités que les trottinettes, les vélos électriques sont sujets à de belles promotions le temps des French Days. Retrouvez les meilleures offres disponibles avec notre sélection.

Désireux de trouver un nouveau vélo pour vos sorties de tous les jours ou pour faire du sport ? Les French Days qui se tiennent actuellement du 27 mai au 02 juin permettent de réaliser de belles affaires sur de nombreux produits, et notamment sur plusieurs références de vélos électriques.

Un VTT électrique 27,5" à moins de 800 euros

La marque MOOVWAY propose plusieurs types de vélos électriques adaptés notamment à la pratique sportive. CDiscount propose actuellement une belle réduction sur le VTT électrique 27,5", disponible à 799 euros au lieu de son tarif habituel de 1199 euros. Ce vélo dispose notamment d'un cadre rigide en aluminium, et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 45 Km. Vous disposerez également d'un petit écran inclus afin de visionner facilement votre vitesse actuelle et la batterie restante. Ce VTT électrique MOOVWAY est en promotion et disponible en deux coloris (noir ou blanc).

200 euros de moins sur un vélo électrique de chez Xiaomi

Le constructeur Xiaomi est devenu un véritable expert en produits de mobilité. Plusieurs de ses produits sont actuellement en promotion le temps des French Days avec notamment le Xiaomi Mi Smart Electric, disponible à 799 euros au lieu de son prix habituel de 999 euros.

Ce vélo est capable d'atteindre la vitesse maximale de 25 Km/h. Sa batterie Samsung de 5800 mAh lui garantit une autonomie pouvant aller jusqu'à 45 Km pour un conducteur de poids moyen, et son système de pliage vous aidera grandement à le transporter partout avec vous ! Ce vélo Xiaomi Mi Smart Electric est également équipé d'un capteur de couple TMN4 qui analysera votre pédalage afin d'émettre la puissance électrique suffisante pour vous assister correctement. Une belle petite référence à moins prix !

Un vélo à assistance électrique pour moins de 400 euros

C'est l'offre actuellement proposée sur le vélo à assistance Electrique 36V de la marque Y-one. Un beau petit produit facilement pliable pour être transporté partout, et disposant d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 60 Km en fonction de votre gabarit. Habituellement proposé à 668 euros, ce petit vélo électrique est actuellement disponible à 399 euros chez CDiscount.

Petite baisse de prix sur un vélo de ville électrique

Le vélo électrique Essentielb Urban 400 dispose d'un design bien plus épuré que les autres références citées précédemment. Ce produit, avant tout destiné à un usage en ville ou à la campagne, est capable de tenir jusqu'à 40 Km pour une personne de gabarit moyen avec une vitesse maximale pour aller jusqu'à 25 Km/h. Sa recharge en 4h lui permet d'être disponible fréquemment et de vous accompagner partout. Ce vélo est également pourvu d'un porte-bagage intégré pour y ranger toutes vos affaires. L'idéal pour partir pique-niquer !

Les French Days ont lieu en ce moment du 27 mai au 02 juin. Cette campagne promotionnelle française est l'occasion idéale pour y dénicher les meilleures offres disponibles sur différents produits tels que des smartphones, des vélos électriques ou même des ordinateurs. N'hésitez pas à consulter notre article qui répertorie les meilleures offres disponibles afin de ne louper aucune belle affaire !