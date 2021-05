French Days trottinette électrique : les meilleures offres en cours !

FRENCH DAYS TROTTINETTE ÉLECTRIQUE. Grandes stars lors de l'édition 2020, les trottinettes électriques sont à nouveau concernées par les French Days 2021 avec plusieurs promotions.

L'édition 2021 des French Days est lancée ! Les trottinettes électriques furent particulièrement prisées l'an dernier, et sont donc naturellement de retour pour cette édition du printemps. Plusieurs références sont déjà disponibles à prix réduit.

Le constructeur Xiaomi propose depuis quelques temps plusieurs belles références de trottinettes électriques selon vos besoins. Ces dernières sont concernées par les promotions des French Days avec notamment la Xiaomi Mi Electric Scooter PRO2 proposée avec une baisse de prix chez plusieurs revendeurs.

Trottinette électrique Xiaomi Pro 2 Fnac 498,19 € 448,19 € Voir

Cdiscount 499,99 € 449,00 € Voir

Electro Dépôt 448,96 € Voir

La Redoute 449,00 € Voir

Darty 449,99 € Voir

Boulanger 499,00 € 449,00 € Voir

Amazon 522,80 € Voir

Capable d'atteindre la vitesse maximale de 25 Km/h pour une autonomie allant jusqu'à 45 Km, cette trottinette dispose notamment d'un grand plateau pour y disposer vos pieds lors de la conduite. Sa conduite est agréable grâce à son régulateur de vitesse et son application qui permet de suivre les kilomètres parcourus et la quantité de batterie restante. La Xiaomi Mi Electric Scooter PRO2 dispose en outre d'un phare intégré pour vous éclairer durant la nuit et d'une potence pouvant être rabattue afin d'être plus facilement transportée.

La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est également en promotion. Cette trottinette de milieu de gamme vous conviendra si vous disposez d'un budget un poil plus léger. Bien qu'elle ne dispose que d'une autonomie de 30 Km, elle se recharge intégralement en 5h pour une utilisation capable d'atteindre les 25 Km/h. Elle est également compatible avec une application dédiée afin de suivre l'évolution de la batterie et votre vitesse actuelle.

XIAOMI Trottinette Electrique 1S FR Fnac 448,19 € 368,19 € Voir

Amazon 449,00 € 369,00 € Voir

Cdiscount 449,99 € 369,00 € Voir

Electro Dépôt 368,26 € Voir

Darty 369,99 € Voir

Boulanger 449,00 € 369,00 € Voir

Jamais 2 sans 3 : la dernière trottinette Xiaomi actuellement en promotion pour ces French Days est l'entrée de gamme du constructeur. Cette dernière dispose d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 Km et d'une vitesse maximale de 20 Km/h. Son pliage rapide (en 3 secondes) et son poids de 12 Kg vous permettent de la transporter plus facilement si vous devez prendre les transports en commun.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential Fnac 298,19 € 268,19 € Voir

Cdiscount 299,99 € 269,00 € Voir

Electro Dépôt 268,96 € Voir

La Redoute 269,00 € Voir

Darty 269,99 € Voir

Boulanger 299,00 € 269,00 € Voir

Amazon 296,00 € Voir

Materiel.net 299,95 € Voir

LDLC.com 299,95 € Voir

Si vous n'êtes pas un grand fan de la marque Xiaomi, il est tout de même possible de craquer pour une trottinette électrique 8 Pro de chez SURPASS. Considérée comme l'une des références les moins chères du marché, cette trottinette est facile à transporter avec son petit poids de 11,7 Kg et son système pliable. Son autonomie moyenne est de 25 Km pour une vitesse maximale de 25 Km/h. La trottinette électrique SURPASS Pro 8 dispose cependant de plusieurs modes de vitesses selon vos besoins. Une référence solide et qui surprend de par son petit prix.

SURPASS Trottinette Electrique 8 Pro Pneu increvable Résistante à l'eau IPX4 Suspension Avant Système Eclairage Avant Arrière 179,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Les French Days se déroulent du 27 mai au 2 juin 2021. Cette campagne promotionnelle concerne de nombreux produits disponibles sur différents sites spécialisés comme Boulanger, la Fnac, Darty, CDiscount, et bien d'autres. N'hésitez pas à consulter notre article regroupant les meilleures offres des French Days pour ne rien louper de cet événement.