Bon plan soldes TV : une 4K Continental Edison à moins de 270 euros !

Les soldes d'hiver se poursuivent et les bons plans s'enchaînent sur Cdiscount. Actuellement, la 4K se fait plus accessible avec la Smart TV 55" signée Continental Edison. Elle est proposée à seulement 269,99 euros.

Les téléviseurs de dernière génération sont nombreux à adopter la 4K. Un format collant parfaitement aux exigences cinématographiques. Les modèles de Continental Edison n'y font pas exception en proposant également des appareils exploitant les meilleures technologies du moment. C'est notamment le cas de cette TV LED de 55" de diagonale et aux bords fins. À l'occasion des soldes, elle est proposée par Cdiscount à moins de 270 euros.

Continental Edison 55 " : une TV 4K pour une expérience plus immersive

En effet, cette TV 4K favorise un design discret. Son pied minimaliste favorise l'immersion du spectateur et permet de disposer divers objets devant elle, comme par exemple des enceintes home cinéma. Sa diagonale de 55", son taux de contraste de 1000 :1 et sa résolution 4K UHD en font un modèle doté d'un véritable concentré de technologies et d'innovations. À l'occasion des soldes d'hiver 2021, Cdiscount et Continental Edison donnent l'occasion de découvrir la 4K. Proposée à seulement 269,99 euros, cette TV LED vous fera profiter d'une résolution Ultra HD à un tout petit prix.