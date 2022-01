Soldes TV : nouvelles promotions disponibles !

SOLDES TV. Les soldes d'hiver sont lancées, et avec elles, de nombreuses promotions. Retrouvez plusieurs prix barrés actuellement affichés sur différentes TV.

Les soldes d'hiver se poursuivent sur les TV avec de premières démarques. Ces dernières permettent de retrouver d'anciennes offres aux prix plus attractifs, ainsi que de nouvelles promotions. Si vous souhaitez changer de TV, c'est peut-être le meilleur moment pour passer à l'achat ! De nombreuses références sont actuellement en baisse de prix chez plusieurs marchands spécialisés comme Amazon ou la Fnac. Découvrez les différentes télévisions actuellement en promotion dans le cadre des soldes 2022.

Soldes TV 4K

Profiter des soldes d'hiver pour se trouver un nouveau téléviseur est commun. Mais si vous désirez profiter de vos contenus multimédias préférés avec une très bonne qualité, il est préférable de vous tourner vers de la 4K. Il existe aujourd'hui toutes sortes d'appareils pouvant bénéficier d'une qualité 4K, sans pour autant devoir sacrifier votre budget !

Téléviseur LED 164cm 4K UHD HDR Android TV 699,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

HISENSE 43AE7200F Smart TV Fnac 389,99 € 289,99 € Voir

Darty 299,99 € Voir

Amazon 408,99 € Voir

TV LED Lg 43NANO77 2021 Darty 449,99 € Voir

Amazon 649,00 € 531,35 € Voir

Fnac 539,99 € 532,60 € Voir

TV LED Lg 43UP7500 Boulanger 499,00 € 399,00 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Electro Dépôt 399,00 € Voir

Fnac 439,99 € Voir

Amazon 471,31 € Voir

Cdiscount 488,00 € Voir

TV LED Samsung 43AU9085 SMART TV 2021 Fnac 791,99 € 591,99 € Voir

Darty 599,99 € Voir

Soldes TV OLED

Les soldes d'hiver concernent toutes sortes de TV, y compris celles disposant d'un écran OLED. L'OLED est une technologie d'affichage permettant d'afficher une meilleure luminosité, des couleurs plus fidèles, et des noirs plus profonds afin de disposer d'un réalisme saisissant pour vos contenus préférés. Ces téléviseurs peuvent également être trouvés en soldes en ce moment.

TV OLED LG 55G1 2021 Amazon 1425,00 € Voir

Fnac 1784,00 € 1584,00 € Voir

Boulanger 2290,00 € 1590,00 € Voir

Darty 1599,00 € Voir

TV OLED Philips 48OLED806 Fnac 1184,00 € 976,99 € Voir

Amazon 981,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Cdiscount 1066,50 € Voir

TV OLED Lg OLED55C1 2021 Amazon 1263,00 € 1183,00 € Voir

Cdiscount 1814,00 € 1190,00 € Voir

Fnac 1584,00 € 1284,00 € Voir

Darty 1299,00 € Voir

TV OLED Philips 55OLED856/12 4K UHD OLED 139 CM Fnac 1484,00 € 1284,00 € Voir

Darty 1299,00 € Voir

Soldes TV 8K

Les soldes d'hiver peuvent convenir à tout le monde. Même aux meilleurs budgets. Nous abordons ici des téléviseurs dotés d'écrans pouvant afficher des qualités d'image en 8K. Vous disposerez alors d'une TV capable de la meilleure qualité d'affichage à ce jour. Si vous voulez profiter au maximum de vos chaînes et de vos contenus en streaming, vous devriez vous tourner vers ces références.

TV TCL 65X925 65" QLED Android TV Noir Fnac 2287,00 € 1987,00 € Voir

Darty 1999,00 € Voir

Cdiscount 2159,00 € Voir

Boulanger 2990,00 € 2290,00 € Voir

Amazon 2990,00 € 2631,99 € Voir

TV LED Samsung QE65QN800A Neo QLED 8K UHD Boulanger 3990,00 € 2490,00 € Voir

Fnac 2987,00 € 2787,99 € Voir

Darty 2799,99 € Voir

Cdiscount 3013,06 € Voir

TV LED Lg 65NANO95 8K Fnac 1984,00 € 1384,00 € Voir

Darty 1999,00 € Voir

Cdiscount 2236,60 € Voir

Amazon 2541,04 € Voir

TV Neo QLED 8K 163 cm QE65QN750ATXXC Fnac 3487,00 € 2487,00 € Voir

Darty 2699,00 € Voir

Cdiscount 3390,22 € Voir

Les soldes d'hiver 2022 se tiennent en ce moment même du mercredi 12 janvier jusqu'au mardi 8 février. Elles sont notamment disponibles chez plusieurs magasins participants comme la Fnac ou Darty, et des démarques sont également prévues. N'hésitez pas à consulter différents sites, ainsi que vos magasins physiques pour profiter pleinement des soldes. Retrouvez également l'ensemble des dates sur notre article dédié.