Panne de Facebook, Instagram et WhatsApp : explications après un bug de près de 7 heures

FACEBOOK DOWN. Alors que Facebook, Instagram, Whatsapp et plusieurs autres services du géant américain sont restés en panne de 17h à minuit heure française ce lundi, une solution semblait proche, ce mardi 5 octobre 2021 aux premiers instants de la journée...

[Mis à jour le 5 octobre 2021 à 00h36] La panne de Facebook et de plusieurs services du géant américain, dont Instagram et Whatsapp, semblait en cours de résolution peu après minuit ce mardi 5 octobre 2021. "Certains signes indiquent que Facebook serait sur le point de rétablir ses services", a d'abord indiqué le site spécialisé The Verge, peu avant minuit heure française, dans la nuit de lundi à mardi, alors que Facebook, Instagram, Whatsapp et plusieurs autres services du groupe ont été down pendant près de 7 heures au total. "Après avoir échoué à tous les tests pendant la majeure partie de la journée, un test des serveurs DNS des FAI via DNSchecker.org montre que la plupart d'entre eux trouvent avec succès une route vers Facebook.com", a encore écrit le média américain référent dans le domaine de la tech, qui y voyait "un bon signe" pour que les choses reviennent à la normale.

Le retour de Facebook a été confirmé quelques minutes plus tard par un message sur Twitter, la plateforme concurrente où le groupe a dû se replier toute la soirée pour communiquer. "A l'immense communauté de personnes et d'entreprises du monde entier qui dépendent de nous : nous sommes désolés. Nous avons travaillé dur pour rétablir l'accès à nos applications et services et nous sommes heureux de vous annoncer qu'ils sont à nouveau en ligne. Merci de votre patience", pouvait-on lire sur le compte officiel du réseau social de Menlo Park, peu après 00h30.

Une panne à l'échelle mondiale

Une panne mondiale de très grande ampleur a frappé les sites du groupe vers 17h heure française ce lundi 4 octobre 2021. Elle a touché de nombreux pays occidentaux, dont la France, et particulièrement ceux dans lesquels ces services sont les plus utilisés. Le site Facebook ainsi que son appli ont visiblement été victimes d'un bug interne, qui rendait toujours la plateforme inaccessible dans la soirée. Sur mobile, l'appli restait accessible, mais on ne pouvait y charger aucun nouveau contenu ni envoyer des messages. Il était impossible d'actualiser le fil d'actualités.

Quand on cherchait à accéder à Facebook sur le Web notamment, le message "Ce site est inaccessible. Impossible de trouver l'adresse IP du serveur de facebook.com" s'affichait dans le navigateur. Signe que les choses évoluaient et que Facebook avait sans doute repris la main sur la situation, le message "Sorry, something went wrong" pouvait être lu à la même adresse vers minuit ce mardi 5 octobre 2021 avant que la page d'accueil de Facebook réapparaisse quelques minutes plus tard.

Capture des message affichés sur l'appli Facebook et à l'adresse https://fr-fr.facebook.com/ avant et après minuit. © Capture

La panne de Facebook a touché de nombreux services et plateformes du groupe. Messenger, l'appli de message reliée à Facebook, mais aussi le service de messagerie Whatsapp étaient également en rade lundi soir. L'appli Instagram, rachetée par Facebook il y a quelques années, faisait également partie des services down. Même Oculus, la plateforme de réalité virtuelle de Facebook, était en panne. Le réseau d'applications de Facebook compte en moyenne plus de 2,7 milliards d'utilisateurs quotidiens.

Les employés de Facebook impactés eux aussi par le bug

Plusieurs médias américains, comme Bloomberg citant un porte-parole de la société, rapportaient que certains services internes utilisés par les employés de Facebook, notamment l'outil Workplace utilisé pour la communication entre les équipes, étaient également hors service. Plusieurs employés ont déclaré au site spécialisé The Verge qu'ils avaient dû se contenter de communiquer par le biais d'un compte de messagerie Outlook fourni par leur employeur, ne pouvant néanmoins pas recevoir d'e-mails provenant d'adresses externes. La panne aurait aussi momentanément empêché certains employés d'accéder aux bâtiments de l'entreprise et aux salles de conférence avec leur badge, selon le New York Times.

La première réaction officielle est venue d'Andy Stone, porte-parole du groupe : "Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément", a-t-il-tweeté peu après 17h, heure française. Un message repris mot pour mot ou presque sur le compte Twitter officiel de Facebook une heure plus tard (cf. ci-dessus).

Were aware that some people are having trouble accessing our apps and products. Were working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Si l'on se fie aux données du site Downdetector qui recense les problèmes touchant les services Internet mais aussi les fournisseurs d'accès, la panne de Facebook a débuté lundi 4 octobre, peu après 17h heure française, avec un pic à partir de 18h. Elle était toujours en cours à 23h30 avec encore plus de 2000 rapports d'erreurs en France. La barre des 500 rapports a été franchie à la baisse après minuit. La coupure aura donc été particulièrement longue, impactant l'ensemble des services sur une durée de 6 à 7 heures au total.

Outre son ampleur, cette panne de Facebook, d'Instagram et de Whatsapp aura donc été inédite par sa durée. Il est rare que les apps de Facebook soient down pendant une période aussi longue. Il faut remonter à 2019 pour retrouver une panne comparable. A l'époque, les applications internes de Facebook avaient cessé de fonctionner à la suite d'un différend avec Apple qui avait interrompu certaines fonctionnalités des applications sur l'iPhone. Plus récemment, deux pannes ont aussi eu lieu, le 19 puis le 25 mars 2021 dans la matinée, rendant les connexions aux sites impossibles, mais durant près d'une heure seulement.

En plein marasme, Mike Schroepfer, qui quittera son poste de directeur technique de Facebook l'année prochaine, s'est contenté de tweeter : "Nous rencontrons des problèmes de réseau et les équipes travaillent aussi vite que possible pour déboguer et restaurer [le service] aussi vite que possible". Des ingénieurs de Facebook ont été envoyés dans les centres de données américains de l'entreprise pour tenter de résoudre le problème, selon deux sources citées par le site The Verge. "Cela semble indiquer que la panne, qui est déjà la plus grave de Facebook depuis des années, ne peut être corrigée à distance", écrivait alors ce média spécialisé.

L'origine de la panne de Facebook reste encore mystérieuse. Si Facebook n'a pas donné d'explications officielles sur le bug, plusieurs experts évoquent un problème interne, lié au système de routage. D'après Numerama, le problème pourrait en effet provenir du DNS, le "Domain Name System" (système de noms de domaine, en français) qui permet de lier votre adresse IP et un site web.

La cause de la panne de Facebook est "probablement une mauvaise configuration ou un code poussé vers le système de gestion du réseau", a précisé un ancien responsable de la sécurité chez Facebook au média américain Bloomberg, indiquant que ce genre de bug n'est pourtant "pas censé se produire". Cité par The Verge, le vice-président de Cloudflare, entreprise spécialisée dans les services de sécurité Internet et de serveur de noms de domaine, a remarqué que les routes BGP (border gateway protocol) de Facebook ont été "retirées d'Internet". Ce "protocole de passerelle extérieure standardisé" aide les réseaux à choisir le meilleur chemin pour acheminer le trafic Internet, autrement dit à amener l'internaute jusqu'au data center de Facebook.

Selon un journaliste indépendant qui s'est exprimé sur Twitter dans la soirée, le bug de Facebook serait lié à "une mise à jour BGP de routine qui a mal tourné, effaçant les informations de routage DNS dont Facebook a besoin pour que d'autres réseaux puissent trouver ses sites".

La panne de Facebook a rapidement alimenté les spéculations autour d'un potentiel piratage informatique ou d'une protestation interne. Le groupe, régulièrement critiqué, est au centre d'une nouvelle crise depuis quelques jours après les révélations d'une lanceuse d'alerte, Frances Haugen, ancienne responsable de produit chez Facebook. Celle-ci a accordée un entretien exclusif à l'émission "60 Minutes", de la chaîne CBS, ce dimanche 3 octobre. Documents internes à l'appui, elle a accusé Facebook d'avoir privilégié le profit à la sécurité de ses utilisateurs. Aucune information ne permet néanmoins de penser qu'un acte de malveillance est à l'origine de la panne, l'erreur de manipulation semblant l'hypothèse la plus probable.

Non. Concrètement, l'utilisateur de Facebook a été confronté à une erreur de type "500", ce qui indique qu'il s'agissait d'un problème avec les serveurs de l'entreprise. Le Domain Name System (DNS) du site Facebook et de ses petits cousins étant en cause, et avec lui le système de routage de ces sites, tout accès était tout simplement impossible pour les internautes. En somme, il s'agissait d'un problème interne qu'il n'était pas possible de contourner.

Application lancée en 2010 et rachetée en 2012 par Facebook, Instagram a été impacté également par la panne. "Instagram et ses amis ont un peu de mal en ce moment, et vous avez peut-être des problèmes pour les utiliser. Soyez indulgent avec nous, nous nous en occupons !", indiquait le compte Twitter officiel de la plateforme lundi soir. D'après le site Downdetector, entre 17 et 18 heures, près de 100 000 rapports d'erreurs ont été envoyés par des internautes n'arrivant pas à se connecter.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, were on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

Whatsapp et Facebook étant liés, la panne ce 4 octobre touchait effectivement les deux services. Whatsapp y est aussi allé de son petit message de service sur Twitter : "Nous sommes informés que certaines personnes rencontrent des problèmes avec WhatsApp en ce moment. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale et nous enverrons une mise à jour ici dès que possible", pouvait-on lire lundi soir.

Were aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. Were working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Whatsapp est un service de messagerie instantanée utilisée par des millions d'internautes. Très utile sur smartphone, il permet d'accéder à des conversations de groupe, par message écrit ou en visio. L'application créée en 2009 a été rachetée par Facebook en 2014 et, comme Instagram, les ponts ont été nombreux avec Facebook, au prix de nombreuses critiques sur la sécurité et l'utilisation des données personnelles, la dernière en date au printemps 2021, quand les utilisateurs de Whatsapp ont été notifiés de la modification des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de l'appli.