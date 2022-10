Panne Whatsapp : l'application est "down", un bug mondial ?

PANNE WHATSAPP. Le service de messagerie Whatsapp ne répond plus ce mardi 25 octobre 2022. L'application fait face à une panne géante au niveau mondial. Voici ce que l'on sait.

[Mis à jour le 25 octobre 2022 à 10h19] Si vous peinez ce mardi à vous connecter à l'application Whatsapp, sachez que vous n'êtes pas le seul, Whatsapp est en panne ! Depuis ce mardi matin, la populaire application de messagerie instantanée ne répond plus. Le site DownDetector, qui informe des pannes et bugs des sites internet, a confirmé l'information ce mardi 25 octobre peu après 9h. Le bug semble être survenu à partir de 8h45, heure française. Whatsapp séduit des millions d'utilisateurs dans le monde et des milliers de messages ont été publiés sur les réseaux sociaux, témoignant des difficultés à utiliser l'application.

Quels bugs rencontrent les utilisateurs de Whatsapp ? Si vous peinez ce mardi à vous connecter à l'application, sachez que vous n'êtes pas le seul ! Les internautes sont nombreux à déplorer des difficultés voire l'impossibilité d'envoyer des messages à leurs proches via Whatsapp. D'autres ne parviennent tout simplement pas à se connecter. Le bug le plus courant voit l'application afficher une roulette de chargement à côté de la mention "Connexion", le chargement ne se faisant pas. Les contenus que l'on tente alors d'envoyer à ses contacts ne sont pas transmis.

Attention, le bug semble concerner la version mobile (application Android ou iOs sur iPhone) comme la version web standard. Ce bug touche Whatsapp uniquement et non le site de Facebook qui fait partie du même groupe Meta. La panne géante de Whatsapp intervient plus d'un an après un bug géant mondial qui avait touché à la fois Facebook, Instagram et Whatsapp. Le bug, survenu le lundi 4 octobre 2021, avait touché des millions d'utilisateurs dans le monde et duré près de 7 heures !