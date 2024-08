Ce vélo électrique est le plus intéressant du marché en ce moment selon cette association de consommateurs

Ce vélo électrique sorti récemment pourrait bien être la référence de l'année 2024 selon les spécialistes.

La rentrée approche et pour beaucoup, elle est l'occasion de se doter enfin d'un vélo électrique pour ses déplacements. Mais trouver l'engin idéal n'est pas chose aisée. Il faut prendre en compte de nombreux points clés qui peuvent s'avérer difficiles à bien comprendre lorsque l'on est pas forcément habitué à ce genre d'appareil. Qu'il s'agisse de l'autonomie, du poids du vélo, de son type de moteur ou simplement de son tarif, il est facile de s'y perdre. Le nombre de marques et de modèles de vélos électriques a également bondi ces dernières années et les non-habitués sont rapidement perdus, sans avoir de marques de référence auxquelles se raccrocher.

C'est pourquoi des spécialistes et des associations de consommateurs travaillent d'arrache-pied pour suggérer les meilleures références aux débutants, ou simplement à ceux qui cherchent leur nouveau vélo électrique. Et un modèle a récemment été auréolé d'excellents retours selon l'association de consommateurs néerlandaise Consumentenbond, véritable institution dans le pays du vélo, où 30% des trajets quotidiens se font à bicyclette et où près de 54% des habitants utilisent leur vélo au moins une fois par semaine, selon une étude du site Statista.

© Haibike

Ce vélo électrique, c'est le Haibike Trekking 5 500 W, modèle allemand utra-design mais surtout très performant et polyvalent. Disponible en coloris noir et jaune, il n'a pas forcément été recommandé pour son prix attractif - il est en effet vendu autour des 2000 à 2500 euros. La centrale de consommateurs néerlandaise Consumentenbond estime en effet très honnêtement qu'"il n'y a pas un vélo électrique plus abordable pour tout le monde. Nous conseillons un nombre de recommandations dans différentes tranches de prix afin que vous puissiez trouver le meilleur vélo selon votre budget".

Si la centrale de consommateurs recommande le Haibike Trekking 5 500 W, c'est avant tout pour son rapport qualité-prix quasi optimal. Selon elle, ce vélo électrique dispose en effet d'excellents atouts et accumule les retours positifs de testeurs spécialisés. Il excelle notamment dans le peu de bruit émis par son moteur électrique de chez Yamaha, mais également son assistance au freinage et l'autonomie de sa batterie.

Le vélo s'avère aussi maniable en ville, sur chemin, ou dans des conditions plus difficiles. Certains sites spécialisés désignent par ailleurs le Haibike Trekking 5 500 W comme idéal pour les aventuriers en quête de sensations fortes ou simplement d'exploration de sentiers. En France, il est possible de dénicher le Haibike Trekking 5 500 W sur le site officiel Haibike.com, mais aussi plusieurs sites spécialisés comme MonVelo.com, Alltricks ou encore Kelvelo.