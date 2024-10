La vidéosurveillance, initialement prévue pour les JO, va être généralisée sur le territoire

Alors que le dispositif ne devait être utilisé que pour les Jeux olympiques et paralympiques, la vidéosurveillance algorithmique sera finalement généralisée sur le territoire par le nouveau Gouvernement.

Les caméras de surveillance sont-elles l'avenir de la sécurité au quotidien ? Le nouveau Gouvernement dirigé par Michel Barnier semble plutôt favorable à une généralisation du dispositif de vidéosurveillance utilisé durant les derniers Jeux de Paris 2024.

Ces caméras dernier cri sont notamment munies de "logiciels d'analyse d'images intelligents qui peuvent détecter en temps réel des événements prédéterminés". Voilà la description que l'on pouvait lire lors du déploiement de la vidéosurveillance augmentée au sein de la loi "Jeux olympiques et paralympiques" de 2024 et adopté au début de l'année 2023. Le dispositif avait notamment été utilisé pendant les épreuves des Jeux, mais également pendant plusieurs concerts comme ceux de Taylor Swift et Dépêche Mode.

Initialement prévue pour maintenir la sécurité durant les Jeux, cette vidéosurveillance va finalement être généralisée après une première prolongation de la loi qui portait le projet jusqu'au 31 mars 2025.

A la suite de sa déclaration de politique générale effectuée le mardi 1e octobre, le nouveau Premier ministre Michel Barnier a déclaré vouloir une "généralisation de la méthode expérimentée pendant les Jeux olympiques". Une décision qui revient sur les précédentes déclarations du ministère de l'Intérieur qui promettait que l'expérimentation n'irait pas au-delà de la prolongation déjà établie.

Du côté de la police de Paris, cette déclaration est notamment approuvée par l'actuel préfet Laurent Nunes qui en tire un bilan positif pendant l'expérimentation des Jeux. Il faudra cependant s'assurer que cette vidéosurveillance algorithmique puisse respecter les libertés numériques des citoyens, notamment en matière de RGPD et de protection des données personnelles.