Cette expérimentation va débuter en novembre - gare aux amendes pour de nombreux automobilistes

De nouvelles mesures sur certaines routes vont bientôt entrer en vigueur, avec le risque pour les automobilistes d'être pris à défaut.

De nombreux automobilistes vont bientôt devoir changer leurs habitudes. Une expérimentation va en effet débuter dès le mois de novembre sur plusieurs routes de France. Dans le but principalement de réduire les nuisances sonores autour de certaines villes, les limitations de vitesse vont être modifiées sur plusieurs des axes empruntés chaque jour par des centaines de milliers de véhicules. L'abaissement de la vitesse à 50 kilomètres/heure sur le boulevard périphérique parisien a visiblement ouvert la boîte de Pandore et donner des idées à différentes préfectures.

Celles du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont sauté le pas. Les règles vont changer sur deux des autoroutes les plus fréquentées d'Île-de-France. L'autoroute A86, connue au-delà de nos frontières pour ses embouteillages interminables, et l'A4, qui relie Paris à Strasbourg, vont faire l'objet d'un test. Pendant un an, la limitation de la vitesse va passer de 90 à 70km/h pour tous les véhicules motorisés. Évidemment, tout l'itinéraire n'est pas concerné, il s'agit de tronçons de quelques kilomètres pendant lesquels il faudra être particulièrement vigilant pour ne pas risquer de se faire flasher.

© 123RF

C'est sur l'A4, où un arrêté a été pris dès le 18 octobre, que cette modification devrait d'abord être apportée, sans doute dès les premiers jours du mois de novembre. La portion entre Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, deux villes situées à quelques kilomètres de la porte de Bercy, sera limitée à 70km/h dès lors que les nouveaux panneaux de signalisation auront été installés. Sur l'A86, c'est également sur quelques kilomètres, entre Saint-Denis et La Courneuve, dans le département du 93, que rouler à 90km/h sera très prochainement condamnable. Le risque sera élevé pour de nombreux conducteurs de se faire verbaliser à des endroits où la circulation s'effectue sur trois, voire quatre voies.

La Direction des routes d'Île-de-France (DiRIF) a la volonté de réduire sensiblement les nuisances sonores pour les riverains, notamment la nuit. En limitant davantage la vitesse des voitures, elle espère diminuer le bruit causé par le trafic routier dans certaines zones particulièrement concernées par la pollution sonore.

Pour les automobilistes, cette diminution de 20km/h va forcément accroître le risque de commettre une infraction. Si vous vous faites prendre à rouler à 90km/h au lieu de 70km/h sur ces deux tronçons de l'A86 et de l'A4, l'amende sera de 68 euros. Sans oublier la perte d'un point sur votre permis de conduire.