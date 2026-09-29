HUAWEI WATCH D3 : disponible en France dès aujourd'hui

Seulement quelques semaines après son officialisation, la Huawei Watch D3 est disponible en France avec un petit cadeau offert.

Mise à jour du 29 septembre : la Huawei Watch D3 et la Watch 6 Series sont désormais disponible en France. Huawei offre notamment une balance connectée si vous passez un achat par son site web officiel.

Le 2 septembre, à Munich, l'un des leaders technologiques mondiaux a révélé toute une gamme de produits, aussi novateurs les uns que les autres. La rentrée commence sur les chapeaux de roue pour Huawei qui maintient son ambition d'incorporer les technologies au quotidien de l'utilisateur. Au cœur des annonces, la HUAWEI WATCH GT 7 et 6 Series séduit particulièrement.

Annoncée par Huawei au début du mois de septembre, la HUAWEI WATCH D3 embarque un véritable petit tensiomètre innovant ayant obtenu la certification médicale européenne CE-MDR. La montre vous permet de mesurer votre pression artérielle avant et après une activité physique. Vous bénéficierez de rappels pour la surveiller. Cette montre marque une étape importante dans la santé numérique et l'engagement de la firme sur ce domaine.

© Huawei

La gamme endosse des améliorations majeures au niveau de son design, de ses fonctionnalités pour les activités en extérieur ainsi que de son suivi santé et de son autonomie.

Cette gamme de montres est la première à introduire une détection des virages directement depuis le poignet ainsi que de la force G.

Un nouveau mode dédié aux sports de neige en intérieur est mis à disposition, tout comme une cartographie pour le ski en extérieur couvrant plus de 3 000 stations à travers le monde.

Pour les cyclistes, vous serez satisfaits par la planification d'itinéraires pour les ascensions, des alertes de pentes ainsi que des avertissements à l'approche de virages serrés.

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De nouvelles fonctions santé sont proposées comme le score de préparation physique, une analyse intelligence de votre santé ou encore des recommandations personnalisées et facilement applicables. L'application Huawei Santé est toujours compatible avec iOS et Android.

La HUAWEI WATCH 6 Series fait son retour avec un design plus léger et un boîtier de 46 et 41 mm, pour une utilisation plus confortable au quotidien. Le format 46 et 43mm est adopté pour la gamme pro ainsi que des cornes pivotantes pour encore plus de confort.

Une prise en charge des appels en toute autonomie et des modes d'entraînement avancés sont à découvrir. Niveau santé, des fonctionnalités améliorées sont mises à disposition comme Health Glance, Health Insights et Healthy Living. Son autonomie peut atteindre les 21 jours.

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Les Huawei Watch 6 Series et la Huawei Watch D3 sont disponibles depuis le 29 septembre 2026 tandis que la GT 7 Series a été lancée dès le 2 septembre. Les prix varient selon les modèles et options ajoutées lors de votre achat.