Headphone (1) Pro : Nothing s'allie à V de BTS pour son nouveau casque studio

Le nouveau casque Headphone (1) Pro de Nothing sort officiellement ce 29 septembre. La marque promet des performances de qualité studio avec son nouveau produit.

Le Headphone (1) Pro est le nouveau produit audio de la marque londonienne Nothing. Lancé ce 29 septembre, le casque se veut accessible au grand public, mais ne néglige pourtant pas la qualité de ses améliorations par rapport à son prédécesseur avec des performances dignes d'un studio.

Conçu également pour les amateurs de musique, Le Headphone (1) Pro met un point d'honneur à proposer un maximum d'options personnalisables. Le confort de l'écoute occasionnelle s'allie donc cette fois-ci avec la rigueur du travail en studio.

Headphone 1 Pro © Nothing

Design et autonomie

Le casque Headphone (1) Pro de Nothing joue sur la transparence de son verre Panda 9H qui laisse entrevoir son architecture. La marque assure que ce matériau est résistant aux chocs et aux rayures. Pour le reste, l'alliance de l'aluminium et du titane permet d'optimiser son poids sans négliger les finitions. Il pèse au total 327 grammes. Le rembourrage de l'arceau apporte plus de confort et répartit ce poids. Au niveau des couleurs, Nothing choisit de rester sobre pour ce lancement et se rabat sur les intemporels noir et blanc. Au niveau de l'autonomie, la firme indique 68 heures avec une réduction de bruit désactivée.

Innovations : réduction de bruit et architecture

L'application Nothing X ne change pas beaucoup et propose toujours des fonctionnalités audio de plus en plus personnalisables. Les grandes innovations se trouvent plutôt du côté de la réduction de bruit et de l'architecture. D'une part, la réduction de bruit se ferait en temps réel, incorporant 10 microphones afin de mieux filtrer puis bloquer les bruits ambiants. Les coussinets intègrent une nouvelle paroi en silicone pour un isolement plus performant.

D'autre part, les Headphone (1) Pro sont conçus avec une architecture à trois haut-parleurs. Chacun d'entre eux se focalise sur une plage de fréquence bien définie. Cette procédure permettrait de rendre les basses plus riches sans compromettre la performance vocale ni la netteté des aigus.

Une collaboration avec Métropolis Studio et V

A l'occasion de ce nouveau lancement, Nothing fait appel à l'expertise de Métropolis Studio pour enrichir l'expérience audio. Cette collaboration a permis de créer des profils ciblés pour les producteurs, les créateurs, pour découvrir l'univers sonore d'une salle de mixage ou encore mettre en valeur la musique britannique.

Enfin, qui dit nouveau produit dit nouvel ambassadeur. Cette fois-ci, c'est V, membre du groupe BTS, qui fait la promotion des Headphone (1) Pro dans une campagne mondiale. Ce choix s'inscrit dans la volonté de la marque d'aller vers son public en promouvant des artistes contemporains.

Le casque Headphone (1) Pro est disponible à partir du 29 septembre au prix de 349 € sur le site officiel, mais également chez tous leurs magasins partenaires comme Fnac ou Boulanger.