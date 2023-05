Ce clavier gaming Roccat perd 40% de son prix avec cette vente flash

CLAVIER GAMER. Idéal pour ceux qui souhaitent un setup gaming joli et performant sans se ruiner. Le clavier Roccat Vulcan 122 est en promotion à -40% sur les sites d'Amazon et CDiscount.

Il n'est pas rare de trouver des clavier gamer en promotion sur le site d'Amazon. La marque Roccat est régulièrement sujette à de grosses baisses de prix sur ses différents produits, et c'est un clavier gamer qui nous intéresse aujourd'hui.

Le Roccat Vulcan 122 est un clavier de jeu entièrement blanc et rétro-éclairé RGB sur ses touches. Sa plaque en aluminium lui confère un superbe style premium et agréable au quotidien tout en restant relativement léger. Idéal pour jouer sur des jeux compétitifs, le clavier gamer Roccat Vulcan 122 est actuellement en promotion chez Amazon et CDiscount et perd près de 40% de son prix initial pour s'afficher à 76,99 euros en vente flash.

Le clavier sans fil Roccat Vulcan 122 est également en promotion chez CDiscount et Materiel.net. Il est ainsi possible de choisir la plateforme que vous préférez, mais son meilleur prix actuel reste tout de même affiché sur Amazon et CDiscount.