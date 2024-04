Huawei Watch Fit 3 : Huawei copierait grandement l'Apple Watch pour sa nouvelle montre connectée

La firme Huawei préparerait-elle une nouvelle montre connectée ? C'est en tout cas ce que suggèrent de récentes fuites concernant une Huawei Watch Fit 3.

Les constructeurs tech s'inspirent souvent de produits concurrents qui cartonnent pour façonner leurs futures productions. Certaines marques chinoises ne s'en cachent pas et l'assument complètement comme Xiaomi et son nouvel OS très lourdement inspiré par le système d'exploitation d'Apple. Les marques Realme et Honor ont également intégré l'encoche "Dynamic Island" d'Apple au sein de certains de leurs smartphones !

L'entreprise Huawei semble également vouloir s'inspirer de la marque à la pomme pour l'un de ses prochains produits. Les premières images en fuite de la nouvelle Huawei Watch Fit 3 laissent apparaitre une montre connectée au design carré et très ressemblant à l'Apple Watch.

Les premières images de la Huawei Watch Fit 3 dévoilée par Roland Quandt sur X. © Roland Quandt / Huawei

Comme on peut l'observer sur ces premières images, la Huawei Watch Fit 3 mettrait également l'accent sur la personnalisation de son cadran. Il est possible d'y voir plusieurs icônes d'activités physiques comme de la course ou des anneaux qui suivent vos objectifs journaliers. D'autres informations semblent également présentes comme la température extérieure, les calories ingérées dans la journée et le nombre de pas effectués.

Cette présumée Huawei Watch Fit 3 n'est cependant pas encore officialisée par la marque. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés si la firme dévoile entièrement sa nouvelle montre connectée.