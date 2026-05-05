Votre téléphone vous indique que votre stockage est plein ? Attention, il s'agit peut-être d'une arnaque bien rodée

Une vieille escroquerie refait surface avec un objectif clair : vous soutirer vos informations de paiement.

Sur iPhone comme sur ordinateur, de nombreux utilisateurs reçoivent actuellement des notifications ou des e-mails alarmants indiquant que leur stockage Google ou iCloud est saturé. Le message invite à agir rapidement pour éviter une perte de données, en cliquant sur un lien censé permettre d'acheter de l'espace supplémentaire. Une mécanique bien rodée... mais totalement frauduleuse.

Derrière cette alerte se cache en réalité une campagne de phishing particulièrement efficace, repérée par les chercheurs en cybersécurité de Malwarebytes. Le principe est simple : reproduire à l'identique l'univers visuel d'Apple pour instaurer un climat de confiance, puis rediriger la victime vers une fausse page de paiement.

Une fois sur ce site contrefait, l'utilisateur est incité à renseigner ses identifiants Apple, mais aussi ses coordonnées bancaires. C'est là que l'arnaque évolue : contrairement aux versions précédentes, cette nouvelle vague cible directement les moyens de paiement, avec des formulaires imitant parfaitement ceux d'iCloud.

Le piège repose sur un sentiment d'urgence. En évoquant une saturation imminente du stockage, les cybercriminels poussent leurs cibles à agir sans vérifier l'authenticité du message, faute de quoi leurs photos seraient effacées. Une stratégie d'autant plus redoutable que le manque d'espace iCloud est un problème courant chez de nombreux utilisateurs.

Dans les faits, Apple ne procède jamais de cette manière. Les notifications liées au stockage passent exclusivement par les paramètres officiels de l'appareil, et non par des liens externes envoyés par email ou SMS. Toute demande de paiement via une page tierce doit immédiatement éveiller les soupçons.

Pour éviter de tomber dans le piège, plusieurs réflexes s'imposent : ne jamais cliquer sur un lien suspect, vérifier l'adresse du site (souvent légèrement modifiée), et privilégier un accès direct à son compte via les réglages de l'appareil. En cas de doute, mieux vaut ignorer le message et consulter son stockage iCloud manuellement.

Cette nouvelle vague d'arnaque illustre une tendance de fond : les cybercriminels perfectionnent leurs techniques en s'appuyant sur des services du quotidien. Plus crédibles, plus ciblées, ces attaques exigent une vigilance accrue. Car derrière une simple alerte de stockage peut désormais se cacher une tentative de fraude bien plus coûteuse.