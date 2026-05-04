Un changement météo inédit depuis un mois arrive en France, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle

Il n'y a pas que la pluie qui chamboule le ressenti météo cette semaine. Un autre changement s'amorce et ce n'est pas une si mauvaise chose.

Après des semaines majoritairement ensoleillées et douces, la météo a basculé ce week-end avec le retour de fréquentes pluies et d'orages. Le temps est devenu bien triste pour un mois de mai. Cela ne va pas s'arranger cette semaine. Dès ce lundi 4 mai, il est difficile d'échapper aux orages ou aux averses Si les orages vont se calmer progressivement, les précipitations perdureront sur une large partie du pays. Un anticyclone reviendra faiblement à partir de mercredi, permettant au nord-ouest de connaitre un temps un peu plus calme. Il faudra attendre jeudi pour vraiment voir une amélioration avec l'influence de la goutte froide qui va se limiter vers le nord-est du pays. Vendredi, jour férié, le temps sera mitigé sur la façade atlantique, alors qu'ailleurs il devrait faire plutôt beau.

Le changement qui va surtout marquer la semaine par rapport au week-end dernier concerne les températures. "Les températures passeront sous les normales de saison, pour la première fois depuis début avril", annonce La Chaine météo. Il y a comme une inversion : le mercure rejoint des niveaux de mois d'avril. Le sentiment de fraicheur sera donc prononcé surtout à partir de mardi avec autour de 15 à 17 degrés l'après-midi où le ressenti sera d'autant plus désagréable avec l'humidité ambiante. Mercredi devrait être la journée la plus fraiche avec des maximales relativement basses : pas plus de 16 degrés à Bordeaux, 15 à Paris et Lille ou encore 14 à Auxerre. Les minimales peuvent tomber sous la barre des 10 degrés.

© La chaine météo

Les températures remonteront légèrement à l'approche du week-end. Ce dernier s'annonce cependant humide. La perturbation atlantique devrait progressivement s'étendre et les températures repartir à la baisse. Si les vacances scolaires sont terminées, c'est bien dommage pour le week-end prolongé du 8 mai.

Si ce temps couplant baisse des températures et pluie est une mauvaise nouvelle pour profiter du mois de mai, c'est bénéfique pour la sécheresse de surface qui a commencé à se mettre en place en avril suite au déficit pluviométrique et aux épisodes de douceur. Cette amélioration dépendra évidemment des endroits, selon les quantités de pluie tombée. Ce changement est globalement favorable, à condition qu'il s'installe dans la durée, ce qui reste à confirmer.