1024 euros envolés en un seul message : l'arnaque WhatsApp qui cartonne en France

Un seul message envoyé à la mauvaise personne peut vous coûter (très) cher.

Les solutions de messagerie instantanée figurent parmi les applications les plus téléchargées au monde. Très pratiques pour rester en contact avec notre entourage, ces messageries sont également la cible privilégiée des arnaques en ligne. Les hackers savent qu'il est bien plus simple de vous contacter par message plutôt que par email aujourd'hui.

C'est pourquoi WhatsApp est régulièrement au coeur de nouvelles techniques d'arnaques plus ou moins élaborées. Malgré les nombreux garde-fous mis en place par l'entreprise Meta, certaines arnaques parviennent tout de même à faire de nombreuses victimes. Selon une étude de Kaspersky appuyée par un rapport du site Cybermalveillance.gouv.fr, un seul message peut vous coûter plus d'un millier d'euros.

Les experts du site Kaspersky ont analysé de multiples arnaques présentes sur WhatsApp, et ce, dans plusieurs pays. Le constat est sans appel : la France figure dans le top des destinations où les arnaques font le plus de dégâts. Avec une perte moyenne estimée à 1024 euros par victime, les utilisateurs Français de l'application WhatsApp risquent très gros.

Le rapport indique notamment que près d'un quart des victimes ont été escroquées au moins trois fois au cours des six derniers mois. Une donnée qui confirme bien qu'une fois que vous succombez à une arnaque, les hackers vont alors vous identifier comme une cible de choix pour réitérer leurs opérations.

Selon les experts de chez Kaspersky, les arnaques via WhatsApp débutent généralement par un simple message anodin en apparence. Les hackers utilisent désormais l'IA pour se faire passer pour vos amis, votre famille ou des marques reconnues. Les techniques sont globalement identiques et cherchent à vous envoyer un lien de paiement en se faisant passer pour votre entourage. Une fois vos coordonnées transmises, les hackers vont s'empresser de vider votre compte bancaire. La rapidité semble également être le coeur de ces arnaques puisque la moitié d'entre-elles se déroulent en moins de 30 minutes.

Des données également confirmées au niveau gouvernemental avec le rapport Cybermalveillance.gouv qui laisse bien apparaître une recrudescence des arnaques via WhatsApp (+159% en 2025). Notez cependant que les applications de messageries installées par défaut sur le téléphone sont également particulièrement visées.

Face à cette montée des arnaques en ligne, la prudence reste votre meilleure alliée ! Dans le cas où une marque ou un proche vous contacte, tâchez de passer par un autre canal de discussion pour vous assurer qu'il s'agit bel et bien de la personne en question.