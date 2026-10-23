Oppo Find X10 Pro Max : le meilleur appareil photo du marché ?

L'Oppo Find X10 Pro Max a récemment été dévoilé par la marque chinoise. Présenté comme l'un des meilleurs photophones au monde, nous l'avons testé avant sa sortie officielle pour vérifier.

L'Oppo Find X10 Pro Max est le nouveau modèle de la marque chinoise, annoncé en octobre 2026 aux côtés du Find X10 Pro. Présenté comme une innovation majeure dans le domaine de la photographie, il promet une interface fluide, interactive et de nombreuses options d'intelligence artificielle. Découvrez ce qu'il en est grâce à notre test.

Note de la rédaction Points forts Bonne autonomie.

Appareil photo performant pour les détails et la netteté.

Interface interactive et réponse aux commandes rapide.

Options de retouche photo intéressantes. Points faibles Recharge un peu lente par rapport à ses concurrents.

Kit photo dispensable.

Saturation des couleurs et reconstitution de la photo par l'IA qui peuvent déplaire.

L'appareil photo du Oppo Find X10 Pro Max dispose de deux avantages face à ses concurrents : la possibilité d'allier un zoom très puissant avec des détails exceptionnellement nets. Les couleurs sont plus saturées en moyenne que dans l'iPhone 18 Pro Max, par exemple.

© Raquel Da Silveira Basto

L'aide de l'IA permet aussi, dans ce modèle, de reconstituer les photos un peu plus floues en raison du zoom. Cette reconstitution est limitée mais assez fidèle à la réalité. La netteté et la précision du détail sont pareillement époustouflants pour les objets de petite taille ou les courtes distances.

© Raquel Da Silveira Basto

Au niveau des retouches, l'Oppo Find X10 Pro Max reprend les réglages classiques ainsi que les "styles" que l'on retrouve chez les nouveaux iPhone. Il ne reprend pourtant pas des retouches avancées augmentées à l'IA, comme l'extension du point de vue ou sa réorientation.

Un éditeur IA peut cependant être utilisé avec des fonctionnalités assez intéressantes. Le rééclairage des portraits est notamment utile lorsque votre visage est peu exposé. Vous obtenez une qualité studio très réaliste et nette. Le résultat est bluffant, surtout si vous combinez ce réglage avec la prise de vue améliorée, qui consiste à réorienter très légèrement le visage et jouer avec les ombres et les lumières. Attention toutefois, cette dernière fonctionnalité ne s'adapte pas à toutes les photos, le regard est parfois orienté ailleurs que vers l'objectif. À noter que le visage n'est en aucun cas déformé, contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre.

La gomme augmentée à l'IA doit être maniée avec précision, en utilisant le zoom. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs reprises pour obtenir un résultat réaliste, et certains détails ne sont tout simplement pas effaçables. L'utilisateur n'est pas à l'abri de quelques déceptions comme l'option "netteté 4K" qui souvent dégrade la lumière voire n'apporte aucun effet face à la caméra déjà très performante de l'Oppo Find X10 Pro Max. De même, l'option de "recomposition IA" qui sert à recadrer la photo n'est pas époustouflante. Elle peut néanmoins donner des pistes de recadrage ou de colorimétrie.

Photo de Montmartre. Original (à droite), retouche avec "AI Eraser", "Recomposition IA" et "Améliorer la netteté IA". © Raquel Da Silveira Basto

Lorsque vous allumez la caméra, plusieurs options s'offrent à vous. Vous retrouvez les classiques flash, le format live, les options d'exposition, les scans de documents, ou encore les modes vidéo, photo et portrait. S'y ajoutent le mode expert et Hasselblad haute résolution. Tandis que le mode expert obscurcit la photo pour un effet "vignette", le mode Hasselbald n'ajoute pas grand-chose à la résolution et la lumière de la prise de vue. Enfin, dans le mode photo, une autre option intéressante est la recherche Google Lens. Cette option fonctionne à la perfection, que ce soit pour traduire en direct un texte écrit, effectuer une recherche par image en live, ou encore faire des recherches à partir de la commande vocale et de la caméra activée. La voix générée par l'intelligence artificielle en guise de réponse est naturelle et incorpore des respirations. Elle est bien loin des traditionnelles voix robotiques. Les informations relayées sont systématiquement sourcées et des liens d'articles Google constamment affichés.

Enfin, l'Oppo Find X10 Pro Max embarque un processeur haut de gamme MediaTek Dimensity 9600 Pro. Il se distingue par une gravure inédite de 2 nm. Équipée de 8 cœurs, sa microarchitecture intègre des cœurs ultra-performants cadencés jusqu'à une fréquence impressionnante de 4,55 GHz. Ce niveau de puissance brut permet au smartphone de gérer sans le moindre effort l'affichage de son écran 120 Hz, les calculs d'intelligence artificielle avancés, et surtout le flux de données massif généré par son système photo révolutionnaire composé de trois capteurs de 200 mégapixels.

Kit photo pour le Oppo X10Find Pro Max © Raquel Da Silveira Basto

L'élément le plus important du kit photo est le téléconvertisseur. Cet objectif 3.28x se fixe facilement grâce à une coque spéciale ainsi qu'un cache en aluminium applicable au-dessus des capteurs photo par un système coulissant. Seul le capteur photo en bas à gauche est découvert pour y apposer le téléconvertisseur. Les matériaux utilisés ainsi que le système de fixation sont assez solides. Lorsque vous prenez une photo avec le téléconvertisseur, veillez néanmoins à bien coller vos avant-bras le long de votre corps pour renforcer la stabilité et assurer des photographies bien cadrées. De même, avant de l'utiliser, veillez à bien sélectionner "Téléconvertisseur Hasselblad" sur votre application "appareil photo" après avoir cliqué sur "Plus" situé tout à droite des options de prises de vue dans la barre coulissante en bas de l'écran.

Oppo Find X10 Pro Max et son objectif photo externe © Raquel Da Silveira Basto

Au niveau du rendu visuel, l'usage du téléconvertisseur n'offre pas de révolution notable. Sa capacité de zoom est très correcte, mais un point de vue semblable peut être obtenu par la seule caméra de l'Oppo Find X10 Pro Max. Sans le téléconvertisseur, les couleurs peuvent être légèrement plus saturées. Au contraire, en l'utilisant, les couleurs se rapprochent davantage de celles dont nos yeux sont témoins, une touche naturelle très importante pour la marque qui veut s'approcher toujours plus d'une photographie réaliste.

Photo du Sacré-Cœur de Montmartre avec (gauche) et sans (droite) le téléconvertisseur © Raquel Da Silveira Basto

Le niveau de détail, quoique légèrement supérieur avec l'usage du téléconvertisseur comme on peut le voir sur les photos ci-dessus, et notamment si l'on observe la main de la statue d'Appollo sur le toit de l'Opéra Garnier, est sensiblement le même qu'avec le seul smartphone.

Photo de la statut d'Appollon sur le toit de l'Opéra Garnier avec (droite) et sans (gauche) le téléconvertisseur © Raquel Da Silveira Basto

L'Oppo Find X10 Pro Max est un smartphone léger et compact qui dispose d'une interface fluide et qui répond très rapidement aux commandes tactiles. Une vibration particulière est émise lorsque l'on utilise le clavier. Ce petit détail contribue au charme de cette interface. Le seul bémol réside dans le raccourci pour éteindre le téléphone. Il faut appuyer simultanément sur le bouton "volume +" et le bouton de mise en veille, tous deux situés à droite de l'écran. Cette manipulation n'est pas du tout aisée avec une seule main.

Attention toutefois, l'ensemble de l'écosystème est organisé par défaut autour de Google, que ce soit pour les mails, le stockage des photos, l'agenda ou encore les contacts. Gemini est également intégré. Il convient de noter que la synchronisation des mails n'est pas automatique et quelques manipulations sont nécessaires dans les réglages.

L'affichage est aussi très interactif, ce qui rend l'expérience utilisatrice encore plus confortable. Un exemple tout simple est la fonctionnalité pour augmenter ou diminuer la luminosité, qui se retrouve lorsque l'on glisse notre doigt à la verticale à partir du haut de l'écran. Lorsque l'on opère le réglage, cette fenêtre disparaît, excepté la barre de contrôle de la luminosité, afin que l'utilisateur se rende compte du résultat depuis son menu. D'autres réglages ou options sont interactives, comme la lampe torche ou la calculatrice.

© Raquel Da Silveira Basto

Cela nous amène à l'une des dernières spécificités de l'interface de l'Oppo Find X10 Pro Max, que sont les mini-fenêtres qui s'affichent lorsque l'on ouvre certaines fonctionnalités, comme la calculatrice. Il est dès lors possible de personnaliser la taille de la fenêtre et de naviguer successivement dans les deux écrans.

L'Oppo Find X10 Pro Max ne dispose pas de la meilleure recharge du marché. Comptez 4h30 pour une recharge complète. La recharge est très rapide la première heure et peut atteindre plus de 30 %. Par contre, le gain est plutôt de 20% les heures suivantes.

En revanche, l'autonomie est très satisfaisante. Lorsque le smartphone est peu utilisé, il peut ne perdre que 10% en une journée. Par exemple, le smartphone étant à 100 % à 11h02, s'il n'est pas utilisé, il se retrouvera à 90 % le lendemain à 10h, sans avoir besoin de le mettre en mode avion durant la soirée.

Le smartphone ne surchauffe quasiment pas, même lorsqu'utilisé pendant sa recharge. Il est enfin disponible au prix de ... dans les coloris suivants : "gris brumeux", "corail lumineux" et "bleu glacé".

L'Oppo Find X10 Pro Max est un excellente choix si vous voulez bénéficier d'un maximum de détail et de netteté dans vos photographies sur téléphone. Si vous voulez davantage une couleur proche de celle perçue par vos yeux, le téléconvertisseur peut s'avérer intéressant même si sa plus-value est limitée. La caméra en elle-même est encore une fois de très bonne qualité et le mode portrait hyperréaliste. Les différentes fonctionnalités de bureau comme la capture des textes et le scan des documents sont très utiles pour un usage professionnel. Les options photo restent très classiques, excepté quelques nouvelles options de retouche augmentées par l'intelligence artificielle dont certaines laissent à désirer.

En termes d'interface, ce smartphone remplit tous les critères, de la fluidité, à la rapidité jusqu'à l'interactivité, en passant par de nouveaux modes d'affichage utiles pour une manipulation multitâche. Cette polyvalence se couple avec une très bonne autonomie. La recharge, quant à elle, est malheureusement plus lente que celle de ses concurrents.