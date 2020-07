Bon plan OPPO Find X2 Pro : Bouygues Telecom casse le prix pour un forfait 5G !

Le tout nouveau OPPO Find X2 Pro est vendu à moins de 330 euros chez Bouygues Telecom, moyennant la souscription à un forfait 5G sur deux ans. En prime, l'opérateur offre 100 euros supplémentaires sur la reprise de votre ancien smartphone.

C'est la nouvelle star des photophones : le OPPO Find X2 Pro. Vendu près de 1 200 euros sans abonnement, il est proposé à 329,90 euros pour tout nouveau forfait 90 Go chez Bouygues Telecom + 8 euros par mois pendant deux ans. Déjà compatible avec la 5G, le Find X2 Pro joue dans la cour des plus grands avec un équipement exceptionnel : un processeur Qualcomm Snapdragon 865, 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. A l'arrière, il possède un triple capteur photo, avec un principal à 48 mégapixels et un zoom optique x10. Malgré la finesse du mobile, il s'agit d'un véritable zoom et c'est bluffant à l'utilisation.

On retient aussi la batterie de 4260 Ma, qui promet plus d'une journée d'autonomie en communication selon OPPO. Ce qui signifie que pour un usage normal, on peut compter deux à trois jours sans recharger l'appareil. Comme l'annonce OPPO sur son site, l'écran de 6,7 pouces du mobile est une invitation à l'immersion. Pratiquement dénué de bordures, il est capable de délivrer une définition de 3200 x 1800 pixels (QHD+) avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. C'est ce qui se fait de mieux actuellement et c'est justement cette fréquence que l'on trouve sur les mobiles premium les plus haut de gamme. Si on ajoute les deux haut-parleurs, on comprend mieux pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs smartphones actuels.

Pour le forfait compatible 5G, l'abonnement se déroule sur 24 mois, et Bouygues Telecom offre 15 euros de réduction durant un an. Concrètement, le mobile et son forfait coûtent 26,99 euros pendant 12 mois, puis 41,99 euros pour les douze derniers mois. A ce tarif, on bénéficie des appels, SMS/MMS illimités (Europe, DOM, Suisse), de 90 Go d'Internet dont 35 Go en Europe, mais aussi des appels illimités vers les mobiles des Etats-Unis / Canada / Chine + les fixes de 120 destinations. Dernière précision : Bouygues Telecom reprend votre ancien mobile et ajoute même 100 euros sur sa valeur en occasion. A titre d'exemple, comptez 245 euros pour un iPhone 8 ou 340 euros pour un Galaxy S10.

