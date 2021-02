Bon plan Microsoft Surface Duo : disponible à la Fnac !

Il est enfin arrivé en France ! Disponible depuis le 18 février, le Microsoft Surface Pro est affiché à la Fnac. C'est donc l'occasion de s'offrir ce smartphone original à prix réduit.

Cette fois, ça y'est ! Le Microsoft Surface Duo est disponible en France depuis le 18 février dernier. C'est un petit événement puisqu'il marque le retour de Microsoft sur le marché du smartphone. Face à des références bien installées et une armée de challengers, Microsoft a fait le choix d'attaquer un marché bien particulier, celui des professionnels en quête de confort pour leurs activités professionnelles. Le Surface Duo est taillé pour eux grâce à son double écran qui le transforme facilement en mini-ordinateur. S'il est possible de le plier, le Surface Duo est ainsi composé de deux écrans séparés par une charnière. De quoi obtenir une taille compacte et un poids contenu pour un smartphone discret qui affiche en revanche toutes ses qualités une fois déplié, à l'image des deux écrans Led de 5,6 pouces chacun et du capteur photo de 11 Mégapixels. A l'occasion de ce lancement, la Fnac le propose à partir de 1549 euros pour la version 128 Go et à partir de 1649 euros pour la version 256 Go.

Les applications d'usage de ce double écran sont nombreuses : vous pouvez passer d'un écran à l'autre en scindant les affichages et en tenant votre Surface Duo comme un livre. De quoi réaliser deux navigations web simultanées, travailler tout en surfant sur l'autre écran ou lancer une vidéo sur l'un et lire un article sur l'autre. Il est également possible de regrouper les deux dalles pour bénéficier d'un seul et large écran, par exemple en le positionnant tel une tablette. Disposant d'Android 10, le Surface Duo est disponible en deux versions 128 et et 256 Go à la Fnac.