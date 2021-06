Bon plan OnePlus : le OnePlus 8T à moins de 400 euros !

BON PLAN ONEPLUS. Sorti en 2020, le OnePlus 8T est actuellement en promotion chez CDiscount. Un vendeur partenaire de ce dernier propose le smartphone pour seulement 399,90 euros pour une durée limitée.

CDiscount propose actuellement une jolie remise sur le OnePlus 8T. Ce dernier, vendu par un partenaire fiable de la plateforme, est à 399 euros dans sa version 8/128 Go. Un compromis idéal si vous êtes à la recherche d'un bon smartphone haut de gamme. D'autres vendeurs officiels proposent également des offres, mais moins avantageuses.

Le OnePlus 8T est assez régulièrement concerné par des offres de promotions. Ce smartphone haut de gamme de la marque OnePlus est actuellement disponible en 128 Go d'espace de stockage chez plusieurs revendeurs spécialisés pour un peu plus de 400 euros :

Extrêmement bien noté par la presse spécialisée lors de sa sortie en 2020, le OnePlus 8T impressionne par ses nombreux points forts. Son processeur Snapdragon 865 couplé à ses 8 Go de mémoire vive en font un appareil puissant et capable de supporter efficacement vos applications et jeux les plus gourmands. Sa batterie de 4500 mAh en fait un vrai petit monstre d'autonomie qui vous accompagnera aisément durant toute votre journée. Non content de tenir très longtemps, le OnePlus 8T est compatible avec la recharge rapide de son chargeur 65 W. Mentionnons enfin son quadruple capteur photo (48 Mpx, 16 Mpx, 5 Mpx, 2 Mpx) qui vous aidera à réaliser de superbes clichés au quotidien, de jour comme de nuit.

Le OnePlus 9 12/1256Go Astral Black est actuellement en promotion par rapport à son ancien tarif de 719 euros. On peut notamment trouver en ce moment une version du dernier OnePlus 9 à 625 euros avec en cadeau une paire d'écouteurs sans-fil Buds Z. Un petit pack idéal si vous souhaitez mettre la main sur un smartphone de qualité, sorti récemment, et sans pour autant mettre trop la main à la poche.

La marque OnePlus s'est déjà fait une place au sein des constructeurs de smartphones haut de gamme. La marque propose régulièrement des produits dont les caractéristiques sont très intéressantes pour leur prix. Après un OnePlus 9 Pro très réussi, la marque propose depuis le 26 avril son OnePlus 9. Ce nouveau smartphone dispose de solides caractéristiques :

Écran AMOLED de 6,55 pouces pour une qualité d'image très haute définition.

Processeur Snapdragon 888, le plus puissant de la gamme Qualcomm actuellement sur le marché.

8 ou 12 Go de mémoire vive selon vos besoins.

128 ou 256 Go d'espace de stockage pour l'ensemble de vos applications, fichiers et documents.

Un appareil photo dorsal équipé de 3 capteurs (48 Mpx, 50 Mpx et 2 Mpx) pour des clichés sublimes de jour comme de nuit, de près comme de loin.

Une compatibilité avec les nouveaux réseaux 5G.

Une batterie de 4500 mAh qui vous accompagnera durant l'ensemble de votre journée.

Ce OnePlus 9 est également très bien noté par la presse spécialisée. OnePlus a fait le choix de conserver sa dynamique de proposer un smartphone haut de gamme tout en restant sous la barre des 1000 euros symboliques.

Sorti à l'automne 2020, le OnePlus Nord N100 constitue le smartphone le moins cher de la marque OnePlus. Bien qu'il s'agisse d'un produit d'entrée de gamme, il dispose tout de même de caractéristiques intéressantes, surtout pour son nouveau prix de 119,99 euros chez Darty.

Parmi les caractéristiques du OnePlus Nord N100, on retiendra notamment :