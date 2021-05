Apple Music : mystérieux bug, pourquoi l'appli plante ce mardi

De nombreux utilisateurs signalent ce mardi matin un bug de l'application Apple Music mais aussi de ses dérivés comme CarPlay utilisable en voiture. La marque à la pomme n'a pour l'heure pas réagi.

Est-ce un effet non désiré des récentes mises à jour de l'appli Apple Music qui annonçait notamment l'arrivée du son Dolby Atmos ? Toujours est-il que la célèbre application d'Apple, permettant d'accéder à la plateforme de streaming musical de la marque à la pomme, connaît des problèmes ce mardi 18 mai. De nombreux utilisateurs signalent des bugs importants, notamment un crash de l'application à son lancement. L'application se ferme toute seule après une à deux secondes de lancement, empêchant l'accès au contenu musical et toute écoute de musique. Le problème touche aussi les applis qui utilisent Apple Music comme AppleCarplay qui permet de répliquer le contenu de son smartphone préféré sur l'écran tactile de sa voiture et ainsi accéder aux messages, au service de navigation... et à Apple Music.

does anybodys apple music keep crashing on CarPlay — miguel (@lif3ofmigs) May 18, 2021

Mais en mode la d que jouvre Apple Music lapp crash ? — ya (@tahary_1) May 18, 2021

Cest un cauchemar je peux pas utiliser #AppleMusic lapplication séteint direct quand je louvre, ça va pas être possible ça je peux pas vivre sans musique moi — Smël. (@gab808s) May 18, 2021

Plusieurs internautes signalent ce problème en France ce mardi mais les recherches aux Etats-Unis indiquent un problème général, les recherches "why does apple music keep crashing" (pourquoi apple music ne cesse de planter ?) "apple music crashes" (apple music plante), "apple music won't open" (apple music ne s'ouvre pas) ayant explosé ces dernières heures aux Etats-Unis.