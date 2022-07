Bon plan Livebox : la fibre Orange à moins de 20 euros par mois !

LIVEBOX. Profitez de la fibre de chez Orange au meilleur prix avec notre offre exclusive ! La Livebox d'Orange est désormais disponible à moins de 20 euros par mois pendant une durée limitée.

La Livebox d'Orange figure parmi les box internet les plus puissantes sur le marché. Couplée à une offre fibre de l'opérateur, elle vous garantit un très haut débit pour toutes vos activités sur le net comme les téléchargements, les jeux en ligne ou les vidéos en streaming. L'offre de promotion Livebox Orange à moins de 20 euros par mois est tout de même disponible si votre foyer ne dispose que de l'ADSL, et non de la fibre !

La Livebox Orange à 19,99 euros par mois la première année

La Livebox d'Orange est en promotion pour une courte durée. Du jeudi 21 juillet a mardi 02 août inclut, il est possible de profiter de la fibre ou de l'ADSL de l'opérateur Orange à son meilleur prix pendant la première année. Cette offre inclut également les appels vers les téléphones fixes et l'accès à près de 140 chaînes TV incluses avec un décodeur Ultra HD 4K (sur demande).

Notre offre exclusive sur la Livebox Orange se décline en deux versions selon le raccordement en réseau de votre logement. Les deux offres disponibles sont les suivantes :