Européennes 2024 : les Français plus séduits par Glucksmann que par Hayer

La course est serrée entre Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann dans les résultats des sondages des élections européennes. Mais auprès des Français, le candidat de la gauche supplante la tête de liste du camp présidentiel.

Deux têtes de liste aux élections européennes sont au coude-à-coude dans les résultats des sondages. Ce n'est pas pour la première place, occupée par la liste du Rassemblement national et encore hors de portée, qu'ils se battent, mais plutôt pour la deuxième marche du podium. Si le combat est serré, c'est encore la candidate de la majorité présidentielle, Valérie Hayer, qui tient la corde face à Raphaël Glucksmann. Mais avec seulement quelques points d'avance, entre quatre et un selon les enquêtes, le candidat du Parti socialiste et de Place publique peut encore rattraper sa concurrente.

D'autant que Raphaël Glucksmann jouit d'une bonne dynamique et continue de progresser dans les résultats des sondages, tandis que Valérie Hayer a plutôt tendance à stagner dans les intentions de vote, voire à perdre de la vitesse. L'eurodéputée candidate pour la majorité présidentielle s'accroche entre 16 et 17% des intentions de vote et le candidat de gauche la talonne avec un score compris entre 13 et 14%.

Mais si Valérie Hayer a encore l'avantage dans les résultats des sondages, c'est Raphaël Glucksmann qui est le plus apprécié par les Français. Le candidat PS-Place publique est déjà plus connu des électeurs que sa concurrente, mais il est aussi plus populaire selon le dernier baromètre réalisé par Harris Interactive pour Challenges, M6 et RTL : 26% des électeurs ont une bonne opinion de Raphaël Glucksmann, contre 21% pour la candidate choisie par Emmanuel Macron. Les deux têtes de liste sont toutefois a égalité concernant le taux de mauvaise opinion : 34% des électeurs ne se disent pas convaincus par le candidat de gauche, 33% par la cheffe de file de la majorité.

Glucksmann ou le candidat le plus "honnête" pour les Français

Lorsqu'ils sont questionnés sur ce qu'ils pensent des candidats aux élections européennes, les Français sont là encore plus réceptifs au profil de Raphaël Glucksmann. L'homme est même considéré, avec Jordan Bardella, comme un des candidats les plus sympathiques avec 53% d'avis favorables parmi les électeurs qui disent le connaître. Valérie Hayer arrive juste après en étant jugée "sympathique" par 47% des électeurs qui la connaissent. Pour toutes les autres qualités testées, Raphaël Glucksmann arrive devant sa concurrente : il est jugé "compétent" par plus d'électeurs et ils sont aussi plus nombreux à considérer le candidat "capable de tenir ses engagements", à même de "comprendre les préoccupations des Français" et de "représenter la France au Parlement européen".

Le candidat du Parti socialiste est d'ailleurs systématiquement deuxième, derrière Jordan Bardella, dans l'opinion des électeurs. Il devance même le représentant du parti d'extrême droite sur le domaine de l'honnêteté, signe que Raphaël Glucksmann inspire la confiance à une partie conséquente de l'électorat.

Valérie Hayer n'est pas aussi bien vue auprès des électeurs qui la connaissent, puisqu'en plus de passer après Jordan Bardella et Raphaël Glucksmann, elle se fait parfois devancer par la candidate de Reconquête, Marion Maréchal, notamment sur le plan de courage, du dynamisme et de la faculté à comprendre les préoccupations des Français. Concernant les "compétences", les Français estiment que la candidate macroniste fait jeu égal avec Marion Maréchal et François Xavier-Bellamy. Or les deux candidats ne font pas partie des favoris. Reste à voir si la plus grande popularité et la meilleure image de Raphaël Glucksmann se retranscriront dans les résultats des élections européennes le 9 juin prochain.