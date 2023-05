Mon frère met toujours une paille dans son téléphone. Au début je me moquais de lui, maintenant je fais pareil

Introduisez une paille dans votre téléphone portable et vous direz adieu à un sérieux problème. Cette astuce peut sembler étrange à première vue, mais elle est vraiment efficace.

Vous vous demandez comment une paille dans un téléphone portable pourrait être utile ? C'est vrai que ça peut paraître assez absurde au départ, mais cette astuce fonctionne vraiment. Elle permet de nettoyer en profondeur tous les recoins de votre téléphone et de se débarrasser de la poussière qui s'accumule dans les haut-parleurs ou le port de charge.

Nettoyer un téléphone portable n'est en effet pas une tâche facile. La poussière s'accumule dans des endroits très difficiles d'accès. Les haut-parleurs et le port de charge sont des espaces très petits. Il est pratiquement impossible de retirer manuellement les saletés qui s'y accumulent sans endommager les composants délicats. La seule solution est l'utilisation d'un souffleur à air comprimé. Bien Mais cela fait encore une dépense alors que cette astuce de la paille insérée dans le téléphone est tout aussi efficace et entièrement gratuite.

Pour réaliser cette astuce, vous devez vous préparer correctement. Vous aurez besoin d'une paille, du haut d'une bouteille en plastique avec son bouchon, d'un ciseau (ou si vous avez d'un fer à souder), de la colle (de préférence à chaud). Utilisez le fer à souder ou le ciseau chauffé pour faire un trou dans le bouchon de la bouteille par lequel vous pourrez passer la paille. Placez la paille dans le trou de sorte qu'une partie se trouve à l'intérieur de la bouteille et collez-la au bouchon avec de la colle à chaud. Lorsque l'installation a séché, placez le tuyau de l'aspirateur dans la bouteille. Ça devrait ressembler à ça :

Une fois tout en place, vous pouvez appliquer la paille aux endroits difficiles d'accès sur la surface de votre téléphone. Pour les plus grandes ouvertures, vous pouvez l'insérer à l'intérieur. De cette manière, vous pourrez aspirer toutes les petites particules de poussière et les miettes qui s'y trouvent. Vous pouvez utiliser la même astuce pour nettoyer les ports USB, HDMI et autres connecteurs de votre ordinateur, télévision et autres appareils domestiques. C'est une méthode simple et bon marché qui permettra de débarrasser vos appareils électroniques de la poussière et prolongera leur durée de vie.