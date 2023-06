Ces deux applications épuisent la batterie de votre téléphone selon cet expert - les supprimer lui donnera une seconde vie

Un expert en technologie a révélé à un site commercial les deux applications populaires qui peuvent vider la batterie de votre smartphone et conseille de les supprimer purement et simplement pour prolonger son autonomie.

C'est devenu l'un des critères les plus importants à l'achat comme à l'usage d'un smartphone : l'autonomie de la batterie arrive souvent en tête des réponses des utilisateurs quand on leur demande ce qui fait la qualité d'un téléphone. Or parfois, le matériel n'est pas responsable de la panne. C'est ce qui est installé sur le téléphone qui pompe toute l'énergie de votre batterie. Même quand vous ne les utilisez pas, de nombreuses applications continuent en effet de fonctionner en arrière-plan sur votre appareil, ce qui peut entraîner une baisse rapide de sa charge.

Vous pouvez modifier vos paramètres afin que les applications ne soient pas rafraîchies en arrière-plan, mais il est préférable de les supprimer purement et simplement si vous ne les utilisez pas souvent. Si certains coupables, comme Facebook et Instagram viennent immédiatement à l'esprit, un expert en technologie en a révélé deux autres, très populaires, mais plus surprenants.

Zeeshan Arif, fondateur et PDG de l'entreprise de logiciels Whizpool, a expliqué au site commercial She Finds comment vous pouvez prolonger l'autonomie de votre batterie en sacrifiant certaines applications.

Une appli de télécommunication bien connue

La première application qui pourrait devoir disparaître est la très populaire application Fitbit. Bien qu'il en soit un grand fan, le gourou de la technologie a suggéré qu'il était peut-être temps de se débarrasser de l'application renommée de fitness parce qu'elle utilise beaucoup de ressources de votre téléphone. "L'application est excellente pour suivre votre forme physique et votre sommeil, mais elle est également très gourmande en batterie", a déclaré Zeeshan Arif. Et d'ajouter : "Si vous avez un nouvel iPhone, la suppression de cette application vous permettra d'économiser des heures de batterie".

La deuxième application à supprimer selon lui est tout simplement Skype. Cette application de télécommunication, massivement utilisée, permet aux utilisateurs de passer des appels vidéo à d'autres personnes, où qu'elles se trouvent dans le monde. Toutefois, Zeeshan Arif estime qu'il est préférable d'utiliser une autre application comme WhatsApp et Viber si vous souhaitez économiser votre batterie. L'accès aux plateformes de médias sociaux à l'aide de votre navigateur est également une bonne alternative.