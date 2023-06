Ce type d'application va déferler sur les smartphones cet été, mais attention à l'arnaque

Une application se fait de plus en plus populaire ces dernières semaines. Pensée pour protéger les utilisateurs à l'approche de l'été, elle pourrait bien n'être qu'une énorme arnaque.

L'arrivée imminente de l'été inspire de nombreux développeurs soucieux de développer de nouvelles applications pour nous accompagner pendant les vacances. Une de ces applications est de plus en plus en vogue ces dernières années et connait un véritable regain de popularité à l'approche de l'été. Vous disposez peut-être d'une de ces applications, mais sont-elles réellement efficaces ? Selon plusieurs experts dans le domaine, rien n'est moins sûr.

Qui dit vacances d'été dit également... Invasion de moustiques ! Ces petites bêtes adorent envahir nos domiciles et gâcher nos après-midi en nous piquant régulièrement. Un problème qui aurait trouvé sa solution selon plusieurs développeurs qui ont crée des applications anti-moustiques.

Un exemple des applications "anti-moustiques" disponibles sur iPhone et Android. © Apple/iOS

Baptisées "anti Mosquito Sonic Repeller", "anti-moustique insecticide" ou encore "super anti moustique", ces applications promettent de repousser ces sales petites bêtes en utilisant des ultrasons qui repoussent les moustiques autour de votre smartphone. Mais est-ce vraiment le cas ?

Des applications inutiles et même dangereuses

Malheureusement pour les utilisateurs, les experts en la matière sont formels : ce type d'application n'a aucun effet sur les moustiques. Ces derniers ne disposent d'aucune ouïe et ne peuvent donc pas être affectés par un quelconque ultrason qui émane de votre smartphone ! Les moustiques sont attirés par la chaleur, la transpiration et la respiration. Voilà pourquoi leurs piqures sont bien plus présentes en été.

Les experts de laboratoire précisent également que, si ce type d'ultrason n'a aucun effet sur les moustiques, ce n'est pas forcément le cas pour un être humain : "Si ces applications sont bien inutiles, leur ultrason peut cependant être gênant pour les humains, en particulier les enfants". Nous ne saurions que trop vous conseiller de supprimer ce type d'applications de votre smartphone, et de repasser aux bons vieux produits anti-moustiques ou à ses alternatives naturelles, la citronnelle en tête !