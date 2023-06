Si vous avez cet iPhone très répandu, vous n'aurez pas droit à la nouvelle mise à jour d'Apple

Apple a dévoilé les iPhone compatibles avec la prochaine mise à jour de son système d'exploitation, iOS 17. Cette dernière risque de faire de nombreux déçus puisqu'elle n'inclut pas certains modèles d'iPhone encore très utilisés.

Votre iPhone va t-il devenir complètement incompatible avec les prochaines mises à jour d'iOS ? Cela semble le cas pour certains modèles qui ne devraient pas pouvoir supporter l'arrivée d'une nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone d'ici la fin de l'année.

C'est lors de sa dernière conférence en date qu'Apple a dévoilé en grandes pompes les nouveautés à venir avec iOS 17. Une mise à jour qui permet notamment de disposer de plusieurs améliorations du côté des applications essentielles comme "Messages", "Téléphone" et "Facetime". Vos contacts disposeront par exemple d'un meilleur affichage au sein de vos applications et de davantage d'options pour vous laisser un message sur votre répondeur.

Trois modèles d'iPhone ne seront pas compatibles avec les prochaines mises à jour

Mais l'information qui a fait couler le plus d'encre à propos de cette future mise à jour vient des modèles d'iPhone compatibles avec cette dernière. Si Apple demeure toujours un exemple en matière de support d'anciennes versions de ses smartphones (6 ans en moyenne), la firme ne peut décemment pas maintenir en vie les plus vieux modèles vendus il y a plusieurs années.

C'est ainsi qu'Apple a annoncé que trois modèles d'iPhone ne seront pas compatibles avec les prochaines mises à jour d'iOS : l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X. Les modèles plus récents et sortis quelques temps après ces derniers peuvent également s'inquiéter et devraient être abandonnés par Apple d'ici l'année prochaine. Si vous disposez donc d'un iPhone XR, XS ou XS Max, nous ne saurions que trop vous conseiller de regarder pour acheter un appareil plus récent.

Que se passe-t-il si mon iPhone n'est pas compatible avec les prochaines mises à jour d'iOS ?

Si vous disposez d'un iPhone 8, d'un iPhone 8 Plus ou d'un iPhone X, vous ne recevrez donc plus de mises à jour d'iOS d'ici quelques mois. Une nouvelle dont vous ne devriez pas négliger l'importance ! Un appareil qui n'est plus mis à jour est un véritable risque pour ses utilisateurs en termes de sécurité. Apple ne pourra plus vous proposer de nouvelles fonctionnalités, mais surtout de résolutions en cas de failles de sécurité sur votre appareil, laissant ainsi vos données personnelles à la merci de tous.

Les utilisateurs d'un iPhone 8, 8 Plus ou X devraient donc sérieusement envisager l'achat d'un nouveau smartphone dans les mois à venir. Heureusement, il existe de nombreux modèles d'iPhone qui sont toujours mis à jour fréquemment.